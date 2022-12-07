Решить проблему вейпов можно только регулированием – эксперты

Эксперты выступают против запрета вейпов в стране, считая, что это только усугубит проблему использования этих девайсов среди молодежи. В Алматы специалисты обсудили регулирование продажи систем нагревания табака и ужесточение норм, необходимых для разрешения сложившейся ситуации.

На специальной пресс-конференции представители Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Казахстанской ассоциации вейпинга и ассоциации "КазАлкоТабак", а также присутствующие эксперты выразили мнение, что инициатива по запрету вейпов влечет за собой ряд неминуемых проблем. Есть риск, что данная мера может привести к разрастанию теневого рынка, увеличению в Казахстане фактов продажи систем нагревания табака лицам, не достигшим 21 года, а также к росту числа случаев отравления курильщиков некачественной продукцией.



Спикеры считают, что только ужесточение механизма регулирования продажи электронных устройств и никотиносодержащей жидкости сможет решить сложившуюся ситуацию с бесконтрольной реализацией этой продукции.

Фото: "КазАлкоТабак"



Специалисты отметили: несмотря на то, что вейпы появились на рынке Казахстана больше семи лет назад, проблема их бесконтрольной продажи усугубилась в последние два года. Тогда появился новый вид продукции – одноразовые вейпы. Это устройство включает в себя как элемент электронного устройства, так и никотиносодержащую жидкость, которая осталась вне регуляторного поля. А это только на руку недобросовестным импортерам, дистрибьюторам и продавцам.

В Мажилисе Парламента существует инициатива по запрету электронных систем потребления в рамках законопроекта о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения". Ранее такая же инициатива была выдвинута в виде законопроекта по молодежной политике. Тогда правительство дало официальное заключение. Специалисты и эксперты в один голос выступают против нового законопроекта и запрета, объясняя это тем, что его введение спровоцирует увеличение теневого оборота и коррупции.

"Если рассматривать введение запрета по аналогии с введением сухого закона, то вспомним, к чему привел запрет алкоголя – к росту контрафактной и некачественной продукции на рынке. Он в разы увеличил смертельные случаи отравлений от употребления некачественной продукции. Мы видим и на опыте других стран, например США, что такой метод не работает. Концепция у нас единая – если нельзя запретить, то нужно найти альтернативу, дав человеку возможность выбрать менее опасную продукцию, существенно уменьшив вред". Заместитель председателя ОЮЛ "Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека – Денсаулық" Гинтаутас Кентра

Как утверждают специалисты, свою роль сыграло и введение моратория на проверку бизнеса, что привело к появлению недобросовестных игроков, которые стали в открытую продавать вейпы, нарушая регуляторные нормы.





Фото: "КазАлкоТабак"



"Еще в прошлом году правительство и бизнес обратили внимание на данную проблему, начав активное сотрудничество по улучшению регуляторного поля в отношении систем нагревания табака, в частности, одноразовых. С 1 июля введен национальный стандарт, где одноразовые вейпы классифицируются как никотиносодержащая жидкость, а также указаны нормы по безопасности, уровню никотина и требованиям к упаковке. Позже Комитет государственных доходов Министерства финансов изменил ТН ВЭД код для одноразовых вейпов, отнеся их к никотиносодержащей жидкости. Сейчас одноразовые вейпы стали подакцизной продукцией, а также подпадают под систему маркировки. Все эти действия создают не только легальное поле для продажи одноразовых вейпов, но и инструменты для выявления нечестных игроков рынка. Однако для ощутимого эффекта нужно время, а также усиление контроля. Запрет лишь перечеркнет все старания государства и бизнеса в области регулирования, создав плодотворную почву для контрабанды продукции". Заместитель директора департамента НПП "Атамекен" Еркин Наурызбеков

Эксперты считают, что несоблюдение текущих мер по реализации никотиносодержащей продукции стало основной причиной сложившихся проблем на рынке реализации электронных устройств и никотиносодержащей жидкости. Так, по данным Национальной лиги потребителей, свыше 6 тыс. магазинов у дома реализуют вейпы, а более 1/3 делают это с открытой выкладкой, нарушая Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".



Однако, как заверяют специалисты, запрет не разрешит ситуацию. Это видно на примере кальянного бизнеса.

"Насколько неэффективны запретительные меры, можно увидеть на примере запрета на кальяны в ресторанах и кафе, а также на продажу насвая. По данным отчета "О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях", в 2022 году зарегистрировано всего два административных правонарушения при реализации никотиносодержащей продукции. Хотя более 1/3 всех магазинов нарушают законодательство о запрете выкладки. И если будет введен запрет, это не означает, что продукция автоматически исчезнет с полок магазина. Надзорному органу нужно будет также ходить по магазинам и фиксировать нарушения. Ужесточение регулирования, напротив, создает больше инструментов для контроля в отличие от запрета. Уплата акцизов, соблюдение норм маркировки и сертификация стандартов в соответствии с Кодексом "О здоровье" – все это позволит производить контроль нескольким надзорным органам, а не одному, в случае, если будет принят запрет". Исполнительный директор "КазАлкоТабак" Газиза-Ханум Давлетбаева

Если взять во внимание принимаемый странами ЕАЭС техрегламент для никотиносодержащей продукции, включающей и вейпы, то, по мнению спикеров, согласованный свод требований будет ужесточен в пяти странах, включая Казахстан. Однако в странах ЕАЭС и других граничащих странах вейпы разрешены. Это создаст благоприятные условия для развития нелегальной торговли.

"В Казахстане свыше 600 официальных вейп-шопов, которые соблюдают все правила при реализации продукции. Мы сотрудничаем с компетентными ведомствами при разработке национального стандарта в отношении вейпов, правил по маркировке и подакцизности. Были созданы памятки по ключевым нормам продажи систем нагревания табака. Самостоятельно расклеиваем их и проводим разъяснительную беседу с сотрудниками. В отсутствие четкого регулирования на рынке появились "нелегальные дистрибьюторы", поставляющие вейпы в небольшие магазины, при этом не сообщая законодательные требования продажи, в том числе лицам младше 21 года. Честный бизнес готов оказывать содействие в решении текущей проблемы". Глава Казахстанской ассоциации вейпинга Ринат Шамерзаев

Участники встречи подчеркнули, что проблему можно решить только путем регулирования данной категории товаров. Необходимо строго пресекать продажу никотиновой продукции детям. Запрет, убеждены эксперты, лишь выведет вейпы на черный рынок, и тогда у государства будет меньше инструментов для контроля над ситуацией на рынке девайсов электронной системы нагревания табака.

При этом для решения проблемы необходимы слаженные и совместные действия честного бизнеса, государства и общественности.