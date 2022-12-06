Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Пекине ослабили карантинные ограничения

коронавирус, тест Фото: pixabay
В Пекине без отрицательного результата теста на COVID-19 теперь можно посещать парки, супермаркеты, офисы и аэропорты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", многие местные жители из страха, что вирус после принятия таких мер может распространяться быстрее, стали скупать тесты на COVID-19 и лекарства.

Новых смягчений карантина ждут 7 декабря. Как предполагается, жителям Китая разрешат находиться дома с положительным результатом на коронавирус.

Также отмечается, что ослабление мер в отношении COVID-19 происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае. Выступления против локдаунов в Шанхае, Нанкине, Ухане и других крупных городах КНР начались после того, как 24 ноября в Урумчи из-за пожара погибли 10 человек. Людям запрещали покидать здание из-за карантина, а дороги в городе были заблокированы.

Читайте также

Ситуация в Украине: Польша поставила Киеву советские ЗРК "Нева", Москва не видит перспектив переговоров

FT: затор из танкеров возник у Босфора после введения "потолка" цен на нефть

Лиз Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента

Елена Беляева
COVID-19 Китай Пекин
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Найден мертвым начальник участка
Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
торги на бирже
Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления