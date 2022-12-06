В Пекине ослабили карантинные ограничения

В Пекине без отрицательного результата теста на COVID-19 теперь можно посещать парки, супермаркеты, офисы и аэропорты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", многие местные жители из страха, что вирус после принятия таких мер может распространяться быстрее, стали скупать тесты на COVID-19 и лекарства.



Новых смягчений карантина ждут 7 декабря. Как предполагается, жителям Китая разрешат находиться дома с положительным результатом на коронавирус.

Также отмечается, что ослабление мер в отношении COVID-19 происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае. Выступления против локдаунов в Шанхае, Нанкине, Ухане и других крупных городах КНР начались после того, как 24 ноября в Урумчи из-за пожара погибли 10 человек. Людям запрещали покидать здание из-за карантина, а дороги в городе были заблокированы.

