В Пекине набирают популярность "мультиплеерные" велотренажеры
Фото: pixabay
В одном из городских парков Пекина установили "мультиплеерные" велотренажеры, которые пользуются большой популярностью у отдыхающих, сообщает Zakon.kz.
На огромном экране можно посоревноваться с друзьями или случайными прохожими. Также программа предоставляет возможность побороться за титул чемпиона. Лучшие результаты попадают в таблицу лидеров.
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