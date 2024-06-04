В Пекине набирают популярность "мультиплеерные" велотренажеры

В одном из городских парков Пекина установили "мультиплеерные" велотренажеры, которые пользуются большой популярностью у отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

На огромном экране можно посоревноваться с друзьями или случайными прохожими. Также программа предоставляет возможность побороться за титул чемпиона. Лучшие результаты попадают в таблицу лидеров.

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