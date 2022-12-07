Директор научно-исследовательского центра "Молодежь": Нужно изменить подходы

При разработке концепции молодежной политики на предстоящие годы важно не ограничиваться лишь проведением исследований, нужно изменить подходы в ее реализации. Об этом в интервью Zakon.kz подчеркнул директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Азиз Искаков.

– Вы руководите организацией более полугода, что важного было сделано?



– Центр проводит социологические исследования, охватывающие различные аспекты жизни молодежи: здоровье, занятость, жилье, перспективы и так далее. Для объективного анализа консультируемся с отечественными и международными экспертами. Постоянно действует дискуссионная площадка как инструмент взаимодействия между государством, обществом и молодежью.

– Как обстоит работа с молодежью в регионах страны?

– Мы взаимодействуем с молодежными ресурсными центрами в каждой области, обеспечиваем их методической поддержкой. Для качественной обратной связи организовываем тренинги, чтобы максимально вовлечь молодежь и видеть ее актуальные запросы. В этом году прошли обучение 180 человек.

– Сталкивались ли вы со скептическим отношением к молодежной политике и мнением о полном ее отсутствии? Как считаете, почему складывается такое восприятие?

– Критика всегда присутствует, и она в некоторых случаях обоснована. К примеру, деятельность региональных советов по работе с молодежью формальна и не дает результата, но мы пытаемся их "перезагрузить" и превратить в реальный инструмент работы с молодежью.

В целом, по данным исследования "Молодежь Казахстана", 46% респондентов оценили молодежную политику как эффективную, 45,3% – остались удовлетворены.

– Чем принципиально будет отличаться новая Концепция молодежной политики до 2030 года?

– В стране идет серьезная общественно-политическая трансформация, перезагрузка институтов и политик, внешние факторы также оказывают влияние. Концепция позволит изменить сам подход – по принципу от "политики для молодежи" к "политике с молодежью". Как отмечал глава государства, важно четкое разграничение между молодежной политикой и социальной поддержкой молодых граждан. Должны работать как государственные, так и независимые общественные и международные институты. Это будет комплексный документ, объединяющий взгляды гражданского большинства.

– Специалисты говорят о большой потребности в услугах центров психологической помощи и профессиональной адаптации для молодежи. Вы согласны с этим?

– Это действительно актуальный вопрос, который мы неоднократно изучали и говорили о необходимости научного и экспертного дискурса, принятия четкого алгоритма работы. В Казахстане действуют Центры здоровья молодежи, где каждый может получить необходимую консультацию, также работают различные частные инициативы. В целом хорошо, что становится больше дискуссий о необходимости психологических консультаций. Сложное отношение к психотерапии и восприятие психологической помощи как слабости меняется. И важно, что об этом говорят на всех уровнях: государственном и общественном.

– На что должно в первую очередь обратить внимание государство при реализации молодежной политики?

– У казахстанской молодежи прежде всего три запроса к государству: трудоустройство, обеспечение жильем, качество высшего образования и доступ к нему. К примеру, количество вкладчиков до 35 лет в депозитном портфеле "Отбасы банка" составляет 900 000 молодых казахстанцев. Они накопили 380 млрд тенге, что составляет 46% от количества вкладчиков и 37% – от объема депозитного портфеля, соответственно.

фото: БНС РК



– Какие научные работы планируются в будущем году?

– Исследования социального положения и самочувствия молодежи, а также специальные проекты, направленные на выявление ключевых трендов развития в молодежной среде. Важно соблюдение принципа "evidence-based policy": исследования не должны "идти в стол", а помогать формировать политику, выявлять общественные противоречия, наталкивать на возможные пути решения проблем.