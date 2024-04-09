21 плюс: нужно ли ограничивать кредитование молодежи в Казахстане

В Казахстане планируют изменить правила выдачи кредитов для молодых казахстанцев, что может усложнить доступ к кредитованию гражданам до 21 года. Для чего необходимо ограничивать кредитование молодежи в Казахстане и что об этом думают представители финрынка, в материале Zakon.kz.

В рамках пленарного заседания мажилиса в начале марта председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова упоминала, что среди молодежи с 18 до 21 одного года наблюдается рост проблемной задолженности. В связи с этим в январе был принят нормативно-правовой акт, который ограничивает выдачу кредитов молодежи. Речь шла о законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков и защиты прав заемщиков".

По данным АРРФР, количество граждан в возрасте от 18 до 20 лет составляет 755 тыс. человек, из них 64%, или 484 тыс. человек, имеют кредиты в банках и МФО с совокупной задолженностью 167 млрд тенге.

В структуре указанных займов, по информации агентства, количество проблемных заемщиков составило 47 тыс. человек, или 9,8%, а общий размер проблемной задолженности с просрочкой свыше 90 дней – 12 млрд тенге, или 7,3%. Средний уровень проблемной задолженности по таким кредитам – 256 тыс. тенге.

При этом часто молодые люди получают кредиты, размеры которых не соответствуют их доходам. Это и стало одной из причин ужесточения требований к оценке платежеспособности этой категории заемщиков, сообщили в АРРФР.

Таким образом, при выдаче кредитов будут учитываться только официальные подтвержденные доходы. В результате заведомо неплатежеспособным молодым людям кредиты выдаваться не будут. То есть, неработающий студент будет иметь очень ограниченный доступ к кредитным продуктам. Все это необходимо для снижения рисков, подчеркнули в агентстве. Так как молодые казахстанцы, которые только пришли в финансовую систему, не всегда могут грамотно управлять кредитными средствами или обладать необходимыми знаниями о различных финансовых рисках.

"Агентство будет отслеживать эффективность принятых мер и при необходимости примет дополнительные меры для недопущения рисков закредитованности молодежи", – прокомментировали в АРРФР.

Что показывает статистика

В аналитическом центре Первого кредитного бюро DataHub с Zakon.kz поделились данными кредитования граждан в возрасте от 18 до 23 лет.

Так, по данным бюро к 1 марта 2024 года заемщики указанной группы имели 3,3 млн действующих кредитов, оформленных во всех типах финансовых организаций. Это 9,4% всех действующих кредитов заемщиков.

Общее количество граждан в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих действующие кредиты, составило 858,5 тыс. человек, а сумма их оставшейся задолженности – 519,1 млрд тенге. При этом один заемщик на указанную дату в среднем имел 3,8 действующих кредита.

В ПКБ уточнили, что данные по оставшейся задолженности приводятся по всем типам финансовых организаций и включают в себя в том числе списанные контракты. Сумма оставшейся задолженности отражает основной долг и начисленное вознаграждение.

"В подавляющем большинстве случаев действующие кредиты заемщиков указанного возраста были оформлены как кредиты на потребительские цели без залога – 2,4 млн единиц, или 72,5% от общего числа". Первое кредитное бюро

Вторым по распространенности типом займа стал PDL (так называемые займы до зарплаты) – 510 тыс. единиц, или 15,5%. На третьем месте кредитные карты – 367 тыс. единиц, или 11,2%.

Подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством под определение PDL подходят займы с ограничением срока погашения до 45 дней и суммы до 50 МРП (184,6 тыс. тенге в 2024 году).

К слову, PDL-займы на 1 марта 2024 года имели 207 тыс. человек указанной возрастной группы. Общая задолженность в этой категории 27,5 млрд тенге, или только 5,3% от общей суммы оставшейся задолженности указанной возрастной группы.

"На 1 марта 2024 года доля NPL 90+ в кредитном портфеле заемщиков в возрасте от 18 до 23 лет по сегменту PDL находилась на уровне 14,8%. В целом заемщики в возрасте от 18 до 23 лет погашают PDL-займы прилежнее по сравнению с заемщиками всех возрастных категорий". Первое кредитное бюро

Специалисты бюро указали, что доля займов с просрочкой 90 дней и более в совокупном кредитном портфеле PDL-займов, то есть включающем в себя все возрастные категории, составляет 17,8%. В данном случае, под кредитным портфелем подразумевалась общая сумма оставшейся задолженности.

Что думают эксперты?

Глава Ассоциации микрофинансовых организаций (АМФОК) Ербол Омарханов считает, что проблема заключается не в возрастном цензе и нижнем пределе возраста заемщиков, а в некачественном расчете коэффициента долговой нагрузки и несоблюдении нормативных требований финансового регулятора при оценке платежеспособности заемщика.

"При правильной оценке и расчете платежеспособности не было бы проблем и планируемых ограничений по кредитованию молодежи до 21 года". Ербол Омарханов

По его мнению, молодые люди, достигшие 18 лет, вправе совершать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные законодательством. Более того, многие из них имеют самостоятельный заработок, либо предпринимают попытки занятия бизнесом, который требует стартового капитала. Глава АМФОК считает, что стоит не принимать радикальные меры и ограничения, а использовать взвешенный подход.

"Если им (молодежи. – Прим. ред.) ограничат доступ к кредитованию, то где им взять деньги на эти цели? Поэтому, на наш взгляд, можно более мягко подойти к решению данной проблемы и определять платежеспособность клиента возрастом до 21 года только на основании официальных источников дохода (зарплата, доходы от предпринимательской деятельности и тому подобное), не запрещая всем без исключения лицам до 21 года получать кредиты". Ербол Омарханов

Финансовый консультант Арман Бейсембаев также полагает, что ограничение в 21 год несправедливо по отношению к работающим гражданам, которые могут иметь семью и детей, но не будут иметь доступ к кредитным средствам. По мнению аналитика, нет смысла наказывать "потребителей за то, что они хотят потреблять".

"Учитывая низкий уровень жизни и реальные доходы, подчас кредиты являются возможностью хоть что-то приобрести. На мой взгляд, нужно не ограничивать потребителей и не вводить возрастной ценз, а ужесточать законодательство для кредитных организаций, в том числе и онлайн-микрокредитов, чтобы у них был жестче фильтр клиентов". Арман Бейсембаев

Эксперт подчеркнул, что кредитные организации при выдаче кредитов зачастую знают, с кем имеют дело, и иногда осознанно выдают заемные средства гражданам, не имеющим никакого дохода.

"Часто кредитным организациям не нужна справка о доходах, не требуется подтверждение официального трудоустройства, чтобы человеку выдать достаточно большой кредит, в том числе и студенту. Кого надо в данном случае ограничивать – потребителя, который, пользуясь этой брешью, берет кредит, или кредиторов, которые позволяют себе поступать так, зная, что у заемщика нет дохода? Кредиты выдаются молодым людям без работы, домохозяйкам, которые не имеют налоговых или иных отчислений. Они выдают заведомо невозвратный кредит. Так кто виноват и кого в данном случае нужно наказывать?" Арман Бейсембаев

Эксперт полагает, что данное ограничение может дискриминировать определенную часть граждан. Возраст не должен играть ключевую роль при выдаче кредита, и если и вводить ограничения, то они должны быть более мягкими и принимать во внимание интересы разных групп людей, считает он. Также необходимо учитывать семейный статус и множество других факторов, чтобы в конечном счете принять новую норму, ориентируясь не только на неработающих студентов.