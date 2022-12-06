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Школьников и студентов первой смены в столице вновь переводят на дистанционку

парты Фото: Zakon.kz
7 декабря в Астане отменили очные уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Отметим, что 5 и 6 декабря из-за морозов уроки для учащихся первой смены в Астане также прошли в дистанционном формате.

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Людмила Мельник
Астана
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