Школьников и студентов первой смены в столице вновь переводят на дистанционку

7 декабря в Астане отменили очные уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления образования города.



"В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Отметим, что 5 и 6 декабря из-за морозов уроки для учащихся первой смены в Астане также прошли в дистанционном формате.