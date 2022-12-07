В Экибастузе задержан подозреваемый в "заминировании" здания акимата

6 декабря в 20:30 часов в полицию Экибастуза поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании акимата. Полицейские задержали подозреваемого в лжетерроризме, сообщает Zakon.kz.

Сразу после звонка на место были направлены все службы.

"Прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы в здании акимата проведено обследование. На момент проверки, в здании находилось 3 работника, произведена эвакуация. Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании не обнаружено, - рассказал начальник Управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.





В результате расследования, полицией задержан подозреваемый. Им оказался житель города Экибастуза. Сообщается, что вину свою он признал.





В полиции отметили, что подозреваемый в 2019 году уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

