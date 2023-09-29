Житель Экибастуза дважды "заминировал" акимат и отправился за решетку на три года

Три года тюрьмы и крупный штраф получил житель Экибастуза за то, что повторно заявил о заложенной в здании акимата бомбе после того, как его уже осудили за такое же преступление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 29 сентября, жителю Экибастуза назначили реальный срок лишения свободы за повторное ложное заявление об акте терроризма. Впервые мужчина сообщил о якобы заложенной бомбе в 2019 году, за что получил два с половиной года ограничения свободы. Более года от этого срока он провел в колонии, поскольку нарушил условия отбывания наказания.

Но после освобождения житель Экибастуза совершил точно такое же преступление. В конце 2022 года он снова позвонил в полицию и заявил, что в здании акимата якобы заложена бомба.





"Взрывотехники каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании не обнаружили. В результате проведения комплекса необходимых мероприятий "лжетеррориста" задержали. Он признался в содеянном и сообщил, что позвонил после ссоры с родственниками", – рассказали в региональном департаменте полиции.

Городской суд Экибастуза по итогам рассмотрения дела приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Ему также придется оплатить сумму материального ущерба – свыше 200 тысяч тенге – и компенсировать судебные издержки.

О том, какой ущерб лжетеррористы регулярно наносят государству и обществу, читайте здесь.