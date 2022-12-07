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Вице-президента Аргентины де Киршнер приговорили к тюремному заключению

бывший президент Аргентины Фото: Twitter/CFKArgentina
Суд признали де Киршнер в мошенничестве в сфере госуправления, которое нанесло ущерб государству. Ее сторонники собрались на улицах, чтобы выразить протест против вынесенного приговора, сообщает Zakon.kz.

Вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер приговорили к шести годам лишения свободы. Суд также лишил ее права занимать госдолжности, сообщает Sky News.

Она отвергла обвинения и назвала суд "расстрельной командой".

Сообщается, что вице-президенту не грозит немедленное тюремное заключение, поскольку ее должность обеспечивает ей "временный иммунитет".

Судьи признали ее виновной в мошенничестве в сфере госуправления, которое нанесло ущерб государству.

Прокуроры утверждали, что контракты на выполнение государственных работ передавались строительному магнату Лазаро Баэсу, который возвращал деньги Фернандес де Киршнер и ее покойного мужа, бывшего президента Нестора Киршнера. Лазаро Баэса также приговорили к шести годам тюрьмы.

Ожидается, что она обжалует приговор, и дело, скорее всего, будут рассматривать годами.

Технически она может баллотироваться на пост президента, пока апелляция находится на рассмотрении, но 6 декабря она заявила, что не собирается выдвигать кандидатуру на всеобщих выборах в 2023 году. Фернандес де Киршнер занимала пост президента с 2007 по 2015 год и имеет большое количество сторонников.

Аргентина находится в напряжении после длительного экономического кризиса, инфляция в стране достигла 100%.

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