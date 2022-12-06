Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Петицию в защиту Биртанова запустили в Казахстане

экс-министр Фото: Zakon.kz
Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин через соцсети призвала казахстанцев подписать петицию в защиту осужденного экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщает Zakon.kz.

Открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени медиков и общественности страны в виде онлайн-петиции она опубликовала в Facebook.

"По нашему мнению, на открытом судебном процессе сторона обвинения не смогла доказать и обосновать вину подсудимых", – написала Саин.

Приговор Елжану Биртанову и бывшему вице-министру здравоохранения РК Олжасу Абишеву в Сарыаркинском суде №2 города Астаны огласили 28 октября. Суд признал Биртанова невиновным по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации. И признал виновными обоих подсудимых по эпизоду о превышении должностных полномочий.

Как отметил судья, Абишев и Биртанов "приняли нерабочую платформу, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена".

После суда Биртанов заявил о намерении обжаловать эту часть приговора.

Адвокаты экс-министра подали в вышестоящую судебную инстанцию апелляционные жалобы на приговор Сарыаркинского суда №2.

Читайте также

Моя семья никуда не выезжала – аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ

Счета не будут выставляться оставшимся без тепла жителям Экибастуза

Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

Елена Беляева
Биртанов Елжан Саин Аружан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Найден мертвым начальник участка
Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
торги на бирже
Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления