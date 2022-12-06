Петицию в защиту Биртанова запустили в Казахстане

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин через соцсети призвала казахстанцев подписать петицию в защиту осужденного экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщает Zakon.kz.

Открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени медиков и общественности страны в виде онлайн-петиции она опубликовала в Facebook.



"По нашему мнению, на открытом судебном процессе сторона обвинения не смогла доказать и обосновать вину подсудимых", – написала Саин.

Приговор Елжану Биртанову и бывшему вице-министру здравоохранения РК Олжасу Абишеву в Сарыаркинском суде №2 города Астаны огласили 28 октября. Суд признал Биртанова невиновным по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации. И признал виновными обоих подсудимых по эпизоду о превышении должностных полномочий.

Как отметил судья, Абишев и Биртанов "приняли нерабочую платформу, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена".

После суда Биртанов заявил о намерении обжаловать эту часть приговора.

Адвокаты экс-министра подали в вышестоящую судебную инстанцию апелляционные жалобы на приговор Сарыаркинского суда №2.

