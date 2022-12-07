Несуществующий сахар продавал алматинец в Таразе

Алматинец обещал продать жителю Тараза 20 тонн сахара по низкой цене с сахарного завода. Однако он не сдержал своего обещания, рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП Жамбылской области.

Когда мужчина приехал за сахаром на грузовике, подозреваемый взял у него деньги. Злоумышленник отправил жителя Тараза к воротам завода, а сам в это время скрылся в неизвестном направлении, перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила 4 млн 200 тыс. тенге. Начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК "Мошенничество".

Задержан 37-летний житель города Алматы. Ранее он неоднократно был судим. Подозреваемый полностью признал свою вину. Его водворили в изолятор временного содержания.





1 августа жительница Тараза продала несуществующий сахар на 2 млн тенге. Подозреваемая полностью признала свою вину.

