Беременная алматинка украла норковую шубу в Кызылорде
Фото: pixabay
5 декабря полицейские Кызылорды раскрыли кражу норковой шубы в одном из крупных торговых домов города, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы региональной полиции, сотрудники задержали ранее судимую 28-летнюю жительницу Алматы.
По данному факту по пункту 2 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Кража, совершенная неоднократно" проводится досудебное расследование.
"Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Полицейские выясняют ее причастность к другим преступлениям", – говорится в сообщении ДП.
Также отмечено, что в настоящее время украденная шуба возвращена владелице.
Тем временем в Астане произошло аналогичное преступление. В столице у воспитателя детского сада украли норковую шубу. Стражи порядка задержали 28-летнего жителя Павлодарской области. Украденную шубу стоимостью 280 тысяч тенге он сдал в ломбард, выручив за нее 50 тысяч тенге.
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