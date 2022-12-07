Беременная алматинка украла норковую шубу в Кызылорде

5 декабря полицейские Кызылорды раскрыли кражу норковой шубы в одном из крупных торговых домов города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной полиции, сотрудники задержали ранее судимую 28-летнюю жительницу Алматы.

По данному факту по пункту 2 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Кража, совершенная неоднократно" проводится досудебное расследование.

"Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Полицейские выясняют ее причастность к другим преступлениям", – говорится в сообщении ДП.

Также отмечено, что в настоящее время украденная шуба возвращена владелице.

Тем временем в Астане произошло аналогичное преступление. В столице у воспитателя детского сада украли норковую шубу. Стражи порядка задержали 28-летнего жителя Павлодарской области. Украденную шубу стоимостью 280 тысяч тенге он сдал в ломбард, выручив за нее 50 тысяч тенге.