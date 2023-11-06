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Лжеполицейский украл норковую шубу у пенсионерки в Павлодаре

Лжеполицейский украл норковую шубу у пенсионерки в Павлодаре Фото: Zakon.kz
Лжеполицейского, промышлявшего кражами в Павлодаре, задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как установили полицейские, мужчина переодевался в форму полицейского, входил в доверие к людям и совершал преступления.

"Граждане, видя человека в форме сотрудника полиции, доверяли ему, не осознавая, что перед ними может быть злоумышленник", – сообщили в ДП Павлодарской области.

 26 октября в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка. Она заявила, что 5 октября по объявлению к ней обратился парень по имени Асхат. Молодой человек пояснил, что приехал в Павлодар на учебу и ему нужно срочно снять комнату. Сомнений он у женщины не вызвал, поскольку был в форме подполковника полиции, для убедительности он показал "служебное удостоверение". Ровно через 20 дней мужчина покинул квартиру, прихватив норковую шубу хозяйки, стоимостью порядка 700 тысяч тенге.

29 октября в полицию обратился 20-летний павлодарец, пояснивший, что еще 4 сентября около 03:00 часов неизвестный украл из комнаты общежития 50 тысяч тенге.

"По фактам краж проводится досудебное расследование. Подозреваемый, раннее судимый за аналогичное преступление, водворен в ИВС. Вещественные доказательства изъяли в полном объеме. Стражами правопорядка проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Павлодарской области", – рассказали в полиции.

Также у подозреваемого обнаружили полную полицейскую экипировку: форма, удостоверения, которые он приобрел в свободной продаже.

Ранее в столице лжеполицейский вымогал деньги у иностранца. 

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