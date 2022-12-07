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Топ-4 популярных увлечений для девушек

Топ 5 популярных увлечений для девушек Фото: pixabay
Современные девушки на пути к самосовершенствованию пробуют разные виды хобби. Находят любимое занятие по душе, развивают себя как физически, так и духовно. Zakon.kz подготовил подборку способов скрасить серые будни с пользой.

Йога


Топ 5 популярных увлечений для девушек

Фото: pixabay


Духовная, психическая и физическая практика, которая состоит из выполнения упражнений в разных асанах (позы йоги). Этот вид спорта подходит тем, кто предпочитает более спокойный темп физической нагрузки. Основные направления йоги: раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. Это отличный способ снять напряжение, стресс и  улучшить концентрацию. Кроме того, занятие йогой повышает выносливость, гибкость и общее самочувствие. Также улучшает дыхание, состояние позвоночника и осанку. 

Стретчинг 


Топ 5 популярных увлечений для девушек

Фото: pixels

Особый вид аэробики, суть которого заключается в комплексе гимнастических упражнений на растяжку не только мышц рук, ног, но и шеи, спины, пресса и т.д. Этот вид увлечения поможет исполнить мечту многим девушкам – сесть на шпагат. Поскольку стретчинг улучшает гибкость, растяжку и формирует красивую осанку. К тому же заниматься стретчингом можно в любом возрасте, несмотря на уровень подготовки.


Аэростретчинг



Топ 5 популярных увлечений для девушек

Фото: freepik

Следующий интересный вид спорта, который направлен на растяжку всего тела в невесомости, – аэростретчинг. Особенность аэростретчинга в том, что занятие проходит на прочных гамаках. Работа с собственным весом дает возможность развить координацию и выносливость. Аэростретчинг направлен на растяжение всех мышц, укрепление связок и суставов. Во время тренировок имеются упражнения в виде переворотов и кувырков в гамаке. 


High Heels


Топ 5 популярных увлечений для девушек

Фото: pxhere


High Heels – танец на высоких каблуках, который считается в последнее время одним из популярных направлений для девушек. Сочетание разных танцевальных стилей дает возможность раскрывать свою женственность, уверенность, развить пластику и чувствовать свое тело в разных аспектах. В хореографии High Heels нет рамок, движения могут строиться как на верхнем, так и на нижнем уровне (на полу). 

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