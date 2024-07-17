Топ-7 летних хобби и увлечений

Лето – беззаботный период для школьников и, отчасти, некоторых взрослых. Чтобы каникулы и отпуска прошли не только весело, но и полезно, можно направить энергию на спорт или творчество и обзавестись хобби. Zakon.kz сделал подборку занимательных дел, которые могут заинтересовать вас.

Почему важно иметь хобби и увлечения

Хобби помогает не только наполнить свою жизнь чем-то новым, но и развить в себе дополнительные навыки. Открыть для себя новые стороны досуга. Если это поистине ваше занятие, оно легко и полностью затянет в новый интересный мир увлечений и достижений.

Как рассказала психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди, большинство людей живут в мегаполисах, где очень активная жизнь. Из-за бешеного ритма, а чаще потому, что приходится изо дня в день заниматься одним и тем же делом – только работой и домом – человек начинает выдыхаться и чувствовать усталость.

"Есть много ролей в жизни, которые хотелось бы реализовывать. Основные наши роли: дочь – сын, муж – жена, женщина – мужчина, мама – папа. Мы бываем в роли покупателей, на работе – в роли служащих. Когда у нас сужается круг ролей, которые исполняем в жизни, происходит выгорание. А вот когда мы находим себе хобби, начинаем реализовывать еще одну роль – роль себя. Чаще всего хобби – это то, что действительно хотели бы делать, что приносит истинное удовольствие и удовлетворение", – объяснила потребность в хобби специалист.

Сопилиди пояснила, что если, к примеру, хобби в виде ручной работы (handmade), то человек реализует творческую роль. И когда виден результат – повышается настроение, и это своеобразная небольшая отдушина от тех ролей, которые каждый исполняет ежедневно и они становятся рутиной. Хобби переносит на себя часть психического напряжения.

Преимущества хобби для ментального здоровья

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Как отмечают многие специалисты, когда мозг периодически перестраивается с рутины или работы благодаря хобби, то после человеку легче вернуться к предыдущему делу, решить сложные вопросы, которые было непросто разрешить до этого.



Ученые утверждают, что одна из базовых потребностей, в которых нуждается человек – самореализация и признание у окружающих. Когда люди чем-то увлечены, то нацелены в этой сфере добиться большего, продемонстрировав другим свои результаты, получить поддержку. Это дает импульс стремиться к развитию.

"Чаще всего хобби связано с трудом своими руками. Когда делаем что-то сами, испытываем удовольствие, расслабление – психика переключается на другие процессы. Хобби бывают разные – спорт или творческие занятия, и они переключают нас на то, что приносит удовольствие. Это благоприятно влияет на психику, на самооценку. Мы становимся удовлетворенными в жизни, соответственно, меньше внимания обращаем на неудачи. С хорошим настроением и хорошим результатом от хобби растет самооценка". Елена Сопилиди

Вместе с тем развитие навыков и креативность зависит от хобби. Если продолжать тему творчества, то это может быть мыловарение, свечеварение, изготовление украшений, коллекционирование, моделирование и многое другое.

"Когда мы реализовываем свою творческую часть, создаем что-то руками, то задействуем ту часть мозга, которая отвечает за фантазию и креативность. Создание уникальной работы помогает развивать навыки креативности. Каждый раз хочется найти интересный подход к своему делу, идет поиск чего-то нового, чтобы создать уникальный продукт". Елена Сопилиди

Как хобби помогает развивать навыки и креативность





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Психолог продолжила: если хобби заключается в освоении одного из видов спорта, здесь также проявляются навыки креативности. Из занятия в занятие обычно задача усложняется, направленность или виды нагрузки меняются, человек при этом развивается, тренировки становятся насыщенными и интересными. Опять же, это отличные варианты, как провести лето полезно и насыщено.



"Это могут быть танцы, где можно применить креативный подход и пробовать разные движения, придумывать что-то свое. Любое хобби развивает интерес, внимание, помогает психике снять напряжение и дает возможность для реализации творческой части, проявить себя и поднять свою самооценку", – отметила психолог.

Увлечения опосредованно могут влиять на формирование гибких навыков, необходимых в работе. К примеру, шахматы развивают логику, а также учат быстро анализировать события и предвидеть ситуации наперед – выстраивать стратегии. Футбол и прочие командные игры тренируют такой навык, как взаимопомощь, улучшают коммуникативные навыки и работу в команде.

При этом хобби просто делает жизнь ярче. Многие родители интересуются, что делать, если скучно подростку? С хобби подросток может попробовать себя в разных направлениях, избегает скуки и последствий от перенапряжения на учебе. Это объединяет людей. Увлечения помогают находить друзей, появляются общие темы для разговоров. Это побуждает вести общие дела, создавать совместные проекты.

Популярные хобби и увлечения людей

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Лето – идеальное время для того, чтобы обрести хобби. Этот период располагает к приятному времяпрепровождению, благодаря отличной погоде и большому количеству свободного времени. А значит, подросток находится в бодром настроении, настроен на новые задачи и вовлечен в продуктивный досуг.



Чем можно заняться летом подросткам? В жаркую пору можно весело провести дни, занимаясь различными видами спорта на свежем воздухе, а также провести пикник с подругой, занимаясь творчеством: бисероплетением, вязанием, можно даже заняться валянием игрушек, вместе сочинять стихи или просто помолчать, читая книги.

У каждого подростка есть свои увлечения: музыка, видеоигры, рисование, спорт, танцы, программирование – список можно развивать до бесконечности. Летние каникулы позволяют посвятить себя свободному времени сполна. Если же вы хотите занять летом подростка, предложите ему плавание, ведь это полезно для спины, особенно в годы интенсивного роста организма и сидения за занятиями или телефоном. Также можно предложить освоить еще один иностранный язык, который никогда не станет лишним ему в будущей жизни, пройти курсы актерского мастерства, которые не только развивают коммуникативные навыки, но и несут психотерапевтический эффект.

Так что можно делать на каникулах школьникам? Например, играть в футбол, баскетбол или волейбол с друзьями или родными. Планами на лето может стать совместный отдых с подругой. Например, как вариант, – записаться на танцы или вместе раскрашивать картинку по номерам. Компания важна для поддержки и мотивации, чтобы не пропускать занятия и не лениться.



Кроме того, чтобы не скучать дома летом, интересными занятиями для подростков могут стать настольные игры. Во-первых, это увлекательно и азартно, а во-вторых – прекрасно тренирует логику и "прокачивает" мышление. Игры и головоломки развивают последовательность действий, а эти навыки являются основными для программирования.

Популярные хобби и увлечения людей

Хобби разделяются на несколько направлений: они могут быть спортивными, интеллектуальными и творческими. Каждый из этих сегментов сам по себе огромен: включает подвиды и несколько десятков, а то и сотен вариантов занятий. Но мы поговорим про самые известные и часто встречающиеся.

Активные и спортивные хобби

В эту категорию интересных занятий можно отнести все полезные физические нагрузки, командные виды спорта, которые отвлекают от рутины и тяжелых мыслей, представляя собой так необходимые для организма спортивные мероприятия. Игры с детьми на природе также порадуют малышей и станут весьма полезны. Сюда относятся все хобби, связанные со спортом.

Такие виды увлечения помогают тренировать свое тело, развивать ловкость, силу и другие параметры. Сюда входят: спортивные игры в команде, аэробика, йога, велосипед, спортивная ходьба, бег, плавание, водное поло, синхронное плавание и прочие.

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Идеи на лето

Бег и велосипедные прогулки – бег привлекателен тем, что занятия проходят на открытом воздухе. Особенно этот вид увлечения комфортен в теплое время года, когда в помещение заходить совершенно не хочется. Такими занятиями укрепляется иммунитет и повышается общая выносливость организма. Езда на велосипеде также становится еще актуальнее в теплый период. Эти два занятия не только делают организм более подтянутым и бодрым.

По словам врачей, помимо очевидной пользы для тела, прогулки на велосипеде помогают избавиться от ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Плюс бега еще и в том, что он не требует усиленной подготовки и спецэкипировки при освоении хобби. Вместе с тем с помощью этих занятий можно с удовольствием провести время на свежем воздухе и отвлечься от рабочих мыслей. Главное – не забывать, что у каждого вида нагрузок есть свои противопоказания.

Плавание и водные виды спорта – также распространенное среди детей и взрослых хобби. Оно еще и весьма приятное. Ведь вода делает тело легким и как бы невесомым, приятно расслабляя человека и снимая нагрузку с суставов. При этом плавание называют универсальным видом спорта, в котором при движении задействованы абсолютно все мышцы с равномерной нагрузкой. Такого рода занятия подойдут и людям в возрасте, и малышам, и тем, у кого серьезный лишний вес.

Творческие и художественные увлечения

Искусство как хобби позволяет выразить свои чувства, мысли и идеи через творчество. Создание произведений искусства может быть способом обработать и понять свои эмоции. А все достижения очень радуют, вдохновляя на новые шедевры. Искусство также может способствовать рефлексии и самоанализу, так как позволяет в лучшей степени понять свои собственные мысли и идеи.

Рисование и живопись – независимо от того, являетесь ли вы новичком или уже опытным художником, это увлечение помогает расслабиться и выразить на бумаге все, что желает душа. Можно работать с самыми разными материалами и инструментами, такими как карандаши, уголь, акварель или пастель. Увлекаются таким видом хобби как взрослые, так дети. Есть занятия индивидуальные, которые позволяют развивать умения до профессионального уровня, и групповые для души и коммуникации, с дальнейшими перспективами связать свою жизнь с этим поприщем. Лето – самое время попробовать себя в подобном творчестве, ведь в жаркий период у детей не наблюдается активной занятости в отсутствии школьных занятий и домашней работы.

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Фотографирование и видеосъемка – съемкой окружающего мира сможет увлечься любой человек. При этом заниматься фотосъемкой можно где угодно: на природе, дома, в музее, на мероприятии и даже под водой. Это увлечение расслабит и подарит радостные эмоции, а со временем может стать даже серьезной востребованной профессией. Прелесть творчества заключается в том, что каждый человек стремится запечатлеть какой-то важный момент, чтобы позже отыскать снимки, или ненароком наткнувшись на альбом с фотографиями, окунуться в воспоминания.



Объектом или предметом съемок может стать все, что душа пожелает. Нет преграды для творчества. Можно фотографировать пейзаж, людей, насекомых, животных, цветы, здания и сооружения или исторические объекты.

Как никогда актуальными занятия фотосъемкой станут в теплое время года. Летом особенно хочется запечатлеть буйство красок, красоту пейзажей, ярких людей, брызги волн и зарево неба.

Интеллектуальные и образовательные хобби

Чтение и изучение языков

Как чтение, так и изучение языков – отличный способ повысить уровень образования. Чтение литературы, классических произведений или легких рассказов поможет отвлечься от бытовых или профессиональных дел и окунуться в мир фантазий, переживаний и путешествий вместе с персонажем.

Читая книги, статьи, заметки на иностранном языке, человек расширяет свой словарный запас, запоминает грамматические структуры в том виде, в котором они чаще всего используются, и понимает суть нового языка. В совокупности с языковой практикой возможно очень скоро заметить прогресс и новые результаты в изучении языка.

Научные эксперименты и исследования – существует расхожее мнение, что хобби – это что-то легкое и несерьезное. Но есть категория людей, которая обстоятельно увлечена экспериментами и научными исследованиями. Некоторые школьники и подростки не на шутку заинтересованы всем тем, что имеет отношение к научным доводам, фактам, а также связано с исследованиями.

Если у родителей есть желание помочь ребенку, который увлечен наукой, в специализированных магазинах продаются целые наборы для проведения опытов. Не говоря уже о посещении научных шоу, где веселые умельцы приедут к вам, чтобы продемонстрировать разной сложности опыты и объяснят их смысл. Для систематического посещения есть подобные кружки и группы, а также исследовательские сообщества, к которым может присоединиться даже взрослый.



Хобби на свежем воздухе

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Чем заняться на летних каникулах?

Если же вы все же на каникулах или в отпуске не нашли, чем занять себя и ребенка – вот список увлечений, которые стоит попробовать в этом году.



Садоводство и озеленение

Лето – идеальное время для того, чтобы попробовать себя в садоводстве. Тем более, если у вас или вашего ребенка наблюдается любовь к растениям. В палисаднике или на даче можно стать настоящей "огородной феей" и начать выращивать самые удивительные цветы и деревья, необыкновенно вкусные фрукты и овощи.

Это занятие обеспечит волшебный отдых на свежем воздухе, продуктивное переключение с ежедневных хлопот и забот, а для детей – прекрасное время, проведенное среди цветов и бабочек. Можно даже организовать бассейн и плескаться между поливом и посадкой новых видов растений. Этот вид хобби сполна вознаградит – за упорный труд обязательно получите плоды овощей и ягод, а также эстетическое удовольствие от распускающихся бутонов.

Походы и кемпинг



Походы, горы, рыбалка и скалолазание – идеи для любителей активного отдыха и очередные планы на лето для тех, кто еще не успел качественно отдохнуть. Но путешествия в необыкновенные природные места, а также отдых на лоне природы могут стать серьезным хобби. Такого рода занятия со временем становятся частью жизни. Самое непростое в увлечении – это затраты на туристическое снаряжение и профессиональную одежду. Но это занятие невероятно интересное и романтичное. Это и кардинальная смена деятельности, особенно, если вы в будни постоянно сидите за компьютером. Здесь и необходимая организму физическая нагрузка, и переключение на живое общение с людьми. Это занятие также поможет решить ваш вопрос: что делать летом.

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Кемпинг под открытым небом в компании людей, которые делятся невероятными историями, и пища, приготовленная на костре, затянут с головой каждого, кто сможет осилить восхождения и проникнуться атмосферой единения с природой. И опять же, такое хобби лучше осваивать с наступлением теплых дней, а именно – летом.



Хобби – это то, что вдохновляет, от чего вы получаете истинное удовольствие. А еще важнее, если это приносит пользу и другим людям. Выбор хобби напрямую зависит от личных качеств человека, от его темперамента, характера, целей в жизни. Поэтому следует прислушаться к себе, и летом, в благоприятное время для новых начинаний, рискнуть попробовать что-то новое и интересное.