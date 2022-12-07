Водитель врезался в дерево и вылетел через лобовое стекло по дороге на Медеу

Дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге на высокогорный каток "Медеу" в Алматы. Инцидент случился 7 декабря около 11:00. Водитель Toyota Corolla врезался в дерево, вылетел через лобовое стекло, получив травмы, сообщает корреспондент Zakon.kz.





Фото: Zakon.kz



Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Керей хана и Жанибек хана в южном направлении. На повороте автомобиль переехал полосу встречного движения и вылетел с дороги через бордюр по тротуару. После этого водитель на скорости врезался в дерево.





Фото: Zakon.kz



Причины ДТП неизвестны. По одной версии, водитель мог уснуть во время движения. По другой – не справился с управлением на затяжном повороте.





Фото: Zakon.kz



По всей видимости, водитель был не пристегнут. Было пробито лобовое стекло, на нем была кровь.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Водитель вылетел через лобовое стекло и получил серьезные травмы.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



В этот момент рядом не было ни проезжающих автомобилей, ни проходящих людей по тротуару.





Фото: Zakon.kz



Вдалеке были очевидцы ДТП, которые и вызвали скорую помощь. Водителя госпитализировали в больницу.





Фото: Zakon.kz



На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.





Фото: Zakon.kz



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