Водитель врезался в дерево и вылетел через лобовое стекло по дороге на Медеу
Фото: Zakon.kz
Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Керей хана и Жанибек хана в южном направлении. На повороте автомобиль переехал полосу встречного движения и вылетел с дороги через бордюр по тротуару. После этого водитель на скорости врезался в дерево.
Фото: Zakon.kz
Причины ДТП неизвестны. По одной версии, водитель мог уснуть во время движения. По другой – не справился с управлением на затяжном повороте.
Фото: Zakon.kz
По всей видимости, водитель был не пристегнут. Было пробито лобовое стекло, на нем была кровь.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Водитель вылетел через лобовое стекло и получил серьезные травмы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В этот момент рядом не было ни проезжающих автомобилей, ни проходящих людей по тротуару.
Фото: Zakon.kz
Вдалеке были очевидцы ДТП, которые и вызвали скорую помощь. Водителя госпитализировали в больницу.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.
Фото: Zakon.kz
1 сентября водитель вылетел с дороги в Алматы и врезался в рекламный щит. Пострадавшего из салона автомобиля достали очевидцы. Они вызвали полицейских и врачей, которые госпитализировали мужчину.