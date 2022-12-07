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Водитель врезался в дерево и вылетел через лобовое стекло по дороге на Медеу

ДТП Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге на высокогорный каток "Медеу" в Алматы. Инцидент случился 7 декабря около 11:00. Водитель Toyota Corolla врезался в дерево, вылетел через лобовое стекло, получив травмы, сообщает корреспондент Zakon.kz.


ДТП

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Керей хана и Жанибек хана в южном направлении. На повороте автомобиль переехал полосу встречного движения и вылетел с дороги через бордюр по тротуару. После этого водитель на скорости врезался в дерево. 


ДТП

Фото: Zakon.kz

Причины ДТП неизвестны. По одной версии, водитель мог уснуть во время движения. По другой – не справился с управлением на затяжном повороте.


ДТП

Фото: Zakon.kz

По всей видимости, водитель был не пристегнут. Было пробито лобовое стекло, на нем была кровь.


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель вылетел через лобовое стекло и получил серьезные травмы.


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz

В этот момент рядом не было ни проезжающих автомобилей, ни проходящих людей по тротуару.


ДТП

Фото: Zakon.kz

Вдалеке были очевидцы ДТП, которые и вызвали скорую помощь. Водителя госпитализировали в больницу. 


ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП. 


ДТП

Фото: Zakon.kz

1 сентября водитель вылетел с дороги в Алматы и врезался в рекламный щит. Пострадавшего из салона автомобиля достали очевидцы. Они вызвали полицейских и врачей, которые госпитализировали мужчину. 

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Ирина Лукичева
Алматы Медеу
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