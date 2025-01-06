Мощное лобовое столкновение на дороге к "Медеу" в Алматы: пострадали пять человек
Авария произошла на улице Керей-Жанибек Хандар, столкнулись две машины – Toyota и Kia.
Как сообщил водитель Toyota, он двигался вниз по склону на небольшой скорости, когда внезапно встречный автомобиль – Kia – резко выехал на полосу встречного движения и врезался в его машину.
Фото: Zakon.kz
Водитель отметил, что происшествие произошло настолько стремительно, что он не успел среагировать или понять причину маневра кроссовера.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадали пять человек. Среди них – семья водителя Toyota: его жена и двое детей. Один из детей, мальчик 2011 года рождения, и супруга водителя были госпитализированы с травмами, сам водитель серьезных повреждений не получил.
Фото: Zakon.kz
Также пострадали водитель Kia, у которого диагностирован перелом ноги, и его пассажир.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. По предварительным данным, водитель Kia мог не справиться с управлением на скользком участке дороги после затяжного поворота. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось о другой автоаварии. Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области.