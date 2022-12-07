Утвержден перечень нацкомпаний, акции которых отчуждаются по решению правительства Казахстана

Постановлением правительства РК от 22 ноября 2022 года утвержден Перечень нацкомпаний и юрлиц, более 50% голосующих акций которых принадлежат АО "Самрук-Қазына", акции которых отчуждаются по решению правительства, сообщает Zakon.kz.

В перечень национальных институтов развития, национальных компаний и других юрлиц вошли: АО "КазМунайГаз", "Қазақстан тeмip жолы", "Казатомпром", "KEGOC", "Казахтелеком", "Самрук-Энерго", "QazaqGaz", "QAZAQ AIR", "Эйр Астана", Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", ТОО "SK Ondeu", "Актауский морской торговый порт".



Эти же компании вошли в перечень национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, решение о ликвидации, реорганизации которых принимается правительством.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

АО "Самрук-Қазына" представляет собой коммерческую структуру – инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Казахстана и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.



