Депутат предложил создать при правительстве госкомиссию по энергетической безопасности

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айкын Конуров вновь предложил сформировать при Правительстве постоянно действующую госкомиссию или рабочий орган, ответственный за энергетическую безопасность страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению Конурова, сейчас сложилась абсурдная ситуация, когда технически системы теплоснабжения в крупных городах являются централизованными, а управление ими полностью децентрализовано.



"Проще говоря, зависит не от установленных норм и правил энергетической безопасности, а от способности и желания различных собственников заботиться о поддержании инфраструктуры в работоспособном состоянии. И если такого желания нет, потребители становятся заложниками. Сама по себе смена собственников сейчас уже ничего не решит". Айкын Конуров

Он добавил, что сейчас уже необходимо признать свершившимся фактом кризис энергетической безопасности, в частности, теплоснабжения. Это заключается, по его словам, не в изношенности и аварийном состоянии отдельных объектов, а в отсутствии обоснованного видения развития системы теплоснабжения по стране и ликвидации ее вопиющей технологической отсталости.

"Этот вопрос не может решаться "кавалерийским наскоком". Он требует крайне серьезной проработки, и ведущую роль должны играть не чиновники или бизнесмены от энергетики, а ученые и производственники. Во главу угла должна быть поставлена именно энергетическая безопасность. Поэтому мы настаиваем на формировании соответствующей постоянно действующей государственной комиссии и рабочего органа в структуре Правительства, ответственного за энергетическую безопасность страны". Айкын Конуров

Депутат напомнил, что предложение о создании такой комиссии и рабочего органа ранее уже высказывалось депутатами после ряда крупных аварий, в том числе на ключевых энергообъектах страны – Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2.

Но тогда правительством был дан ответ о нецелесообразности такой меры, поскольку работа по модернизации энергетического комплекса уже проводится в плановом порядке.

"Но лучший экзаменатор – это зима, и она показала истинную цену проводимой работы. Произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени. И сейчас, к сожалению, мы не видим адекватных мер, которые способны исправить ситуацию". Айкын Конуров

Во-первых, депутат указал, что вновь не удается найти ответственных, потому что за энергетику отвечает несколько госорганов. При этом частные собственники всю ответственность пытаются переложить на низкие тарифы, то есть, по сути, на потребителей, которые оказались пострадавшими во всей этой бедственной ситуации.

При этом низкие тарифы, на взгляд мажилисмена, это миф. Казахстанцы оплачивали услуги электро- и теплоснабжения соразмерно количеству и качеству потребляемых благ, а также собственных доходов.

Нельзя также упускать из внимания низкий КПД отечественных ТЭЦ, не превышающий 50%, и огромные потери тепла в сетях, что означает пустое расходование ресурсов на отопление улиц, а не домов.

Айкын Конуров полагает, что нельзя сводить все причины к тарифной политике.

Во-вторых, как он подчеркнул, проведение технического аудита объектов энергетики, запланированное Правительством, безусловно, необходимая мера, но это ничего нового не покажет – плачевное состояние объектов давно и хорошо всем известно. На сегодня в энергетике главная проблема – не дефицит ресурсов, а дефицит государственных подходов.

"В казахстанских климатических и экономических условиях энергетическая безопасность не может быть приравнена к рядовой коммерческой сфере для извлечения выгоды. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности. Ее неотъемлемой частью является безопасность теплоснабжения". Айкын Конуров

Как заключил депутат, в этой сфере долгие годы все планирование было исключительно краткосрочным по принципу "лишь бы пережить очередной отопительный сезон". Поэтому долгосрочная тенденция обветшания инфраструктуры и отставания инвестиций в ее модернизацию просто выпала из внимания государства, а частным собственникам это оказалось вообще ни к чему. Обеспечение безопасности теплоснабжения должно, в частности, предусматривать требования к теплоисточникам и системам теплопотребления, схемы развития тепловых сетей, алгоритмы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, включая управление теплоснабжением в случае ЧС.