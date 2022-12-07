В Узбекистане опровергли связь дефицита газа с внешними факторами

Дефицит энергоресурсов в Узбекистане связан не с внешними факторами, а ростом внутреннего потребления и экономики. Об этом заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, Узбекистан ведет переговоры, чтобы импортировать газ у соседей в рамках коммерческого контракта, а не через "какой-то альянс или союз", сообщает Газета.uz.



Таким образом в Минэнерго прокомментировали предположения о том, что в Узбекистане якобы создается искусственный дефицит энергоресурсов, чтобы "склонить население и страну к добровольному участию в "тройственном газовом союзе" с Россией и Казахстаном".

"Нужно отметить, что дефицит энергоресурсов не связан с внешними факторами. Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния и доходов людей, из-за чего резко растет потребность и спрос в энергоресурсах. Нужно отметить, что это наша вина, что мы не можем покрывать эту потребность на достаточном уровне и в достаточных объемах". Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов

Глава Минэнерго Узбекистана отметил, что для покрытия спроса приходится импортировать газ через переговоры, "исходя из национальных интересов".

В конце ноября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил создать "газовый трехсторонний союз" России, Казахстана и Узбекистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть это предложение и что Путин собирается позвонить по этому вопросу Шавкату Мирзиёеву.

Позже Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор, но о деталях, связанных с газовым союзом, не сообщалось.