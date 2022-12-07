Парламент Монголии намерен огласить имена виновных в хищении угля

Парламент Монголии на фоне протестов в Улан-Баторе проведет слушания по вопросам хищения угля и назовет виновных, сообщает Zakon.kz.

Председатель Великого хурала Гомбожавын Занданшатар заявил, что любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание, сообщает Kun.uz.





"Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности", – сообщил Занданшатар.

В столице Монголии Улан-Баторе проходит массовое шествие из-за скандала с хищением экспортного угля. Жители требуют от правительства и президента назвать имена "воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков".



По словам премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, он не собирается распускать парламент и правительство на фоне протестов.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и информировать граждан по ситуации.

4 декабря в столице Монголии Улан-Баторе прошла массовая демонстрация из-за скандала с участием многих политиков, касающегося хищения экспортного угля.

