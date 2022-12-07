Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Парламент Монголии намерен огласить имена виновных в хищении угля

Парламент Монголии намерен огласить имена виновных в хищении угля Фото: Parliament.mn
Парламент Монголии на фоне протестов в Улан-Баторе проведет слушания по вопросам хищения угля и назовет виновных, сообщает Zakon.kz.

Председатель Великого хурала Гомбожавын Занданшатар заявил, что любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание, сообщает Kun.uz.


"Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности", – сообщил Занданшатар.

В столице Монголии Улан-Баторе проходит массовое шествие из-за скандала с хищением экспортного угля. Жители требуют от правительства и президента назвать имена "воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков".

По словам премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, он не собирается распускать парламент и правительство на фоне протестов.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и информировать граждан по ситуации.

4 декабря в столице Монголии Улан-Баторе прошла массовая демонстрация из-за скандала с участием многих политиков, касающегося хищения экспортного угля.

Читайте также

Депутат о Темиртау: Из-за плохой экологии город нужно назвать Түтінтау

Депутат предложил присваивать детям ИИН сразу в роддоме

В Казахстане упростят организацию митингов и забастовок

Аяулым Жаксылык
Монголия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления