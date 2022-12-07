Дилором Мамедова: "Алматы – город, вдохновляющий меня"

В выставочном зале Almaty Gallery завершила работу персональная выставка известной узбекской художницы Дилором Мамедовой, сообщает Zakon.kz.

Экспозиция, на которой было представлено более 80 живописных работ, "Дилором Мамедова: город, вдохновляющий меня", стала важным культурным событием для Казахстана и Узбекистана.

Организаторы выставки – Almaty Gallery и Oyanu art gallery. Айгерим Беккали и Светлана Цой – кураторы экспозиции.

Ошеломляюще яркие краски, в каждом полотне – движение, сияние света и цвета. Город Алматы в работах узбекской художницы – узнаваемый и немного другой, более горячий и звонкий, с обнаженной душой и бьющимся сердцем.





Фото: АПН



В торжественном старте экспозиции известнейшей узбекской художницы принял участие Генеральный консул Узбекистана в РК Аброр Фатхуллаев. Именно он разрезал красную ленту, что символизировало открытие выставки. С приветственным словом также выступили представитель Управления культуры города Алматы Арман Халбеков, заместитель директора Агентства культурного наследия Республики Узбекистан Шухрат Махмудов, глава Представительства МИД в городе Алматы Бахытжан Булегенов. В числе гостей в зале Almaty Gallery присутствовали генеральные консулы Турции, Кыргызстана, Таджикистана, глава Информационного бюро ООН в Алматы Властимил Самек, художники и искусствоведы РК.





Фото: АПН



Наргиз Алиб – искусствовед, руководитель арт-пространства Almaty Gallery, прокомментировала:

"Дилором Мамедова посвятила коллекцию своих живописных работ южной столице – Алматы, который близок ей и мил. Город вдохновил Дилором на новые сюжеты. Узбекская художница экспонировала свое творчество во многих странах мира: ОАЭ (Дубай), США (Майами), Азербайджан (Баку), Таиланд (Бангкок). Выставки проходили во многих городах Китая, России. И, конечно, не раз работы Дилором Мамедовой были представлены в выставочных залах Ташкента, Астаны и Алматы. Талант художницы, ее огромная работоспособность были отмечены правительством Узбекистана. В 2017 году за значительный вклад в развитие изобразительного искусства президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев вручил Дилором Мамедовой орден Славы и медаль "Шухрат". В 2022 году художница получила звание "Народный дипломат Узбекистана", а также стала председателем отделения профессионального Союза художников РФ в Узбекистане".





Дилором Мамедова Фото: АПН



Дилором Мамедова в течение года приезжала в наш город, чтобы писать, и продолжала работать вплоть до старта выставки. На открытии экспозиции было одно из полотен с еще влажными красками – "Бурный ливень". Дилором признается в своих чувствах к нашему городу:

"Алматы я очень сильно люблю, это моя вторая родина. Езжу по всему Казахстану, собираю впечатления. Но Алматы – особенный для меня город. Я полюбила людей, они доброжелательные, позитивные. Мне нравятся дома, улицы, машины, деревья. И однажды мелькнула мысль – напишу картины, посвященные Алматы, сделаю выставку. Материала скопилось немало, меня приглашали на этюды, симпозиумы. Но все мои работы были приобретены, и я не могла ничего показать. Тогда и решила – писать, но не продавать. И лишь после завершения выставки буду реализовывать работы".

Так и случилось, поступали заявки на произведения, но экспозиция оставалась неприкосновенной.





Фото: АПН



Часть работ – портреты девушек. Дилором Мамедова пояснила: "В Алматы много красивых казашек. Я написала серию картин – "лица девушек-казашек". Работы художницы разнообразны по стилю, в том числе автор применяла приемы авангарда ("Верблюд"). Импрессионистский стиль у Дилором особенный – с азиатским акцентом: "Не останавливаюсь на достигнутом, ищу новый почерк, новое движение. Наполняю картины энергией, мощью, движением, чтобы в них были ветер, сияние, полет". У Дилором и не может быть иных работ. Она – человек темпераментный, энергичный настолько, что вокруг нее, кажется, колеблется пространство. Дилором постоянно трудится, примерная цифра ее работ – более тысячи полотен. В Ташкенте параллельно работала большая персональная выставка Дилором Мамедовой, экспозиция создана после большого тура художницы по родной стране.





Фото: АПН



Есть на выставке "Дилором Мамедова: город, вдохновляющий меня" особенная картина, называется "Божий свет". Взгляд изнутри жилища в открытую дверь, которая залита светом. Как она возникла? Дилором ярко помнит этот момент:

"Я много ездила по кишлакам, писала этюды. В какой-то момент в помещении, где я находилась, открылась дверь, и хлынул ослепительный свет. Это Бог дал мне свет. И картина не могла называться по-другому, а именно – "Божий свет". Так и должно быть: каждый дом, квартиру должны наполнять чистота, радость, счастье – Божий свет. Господь светит всем, просто это надо увидеть, почувствовать и полюбить. И принять. Бог есть, это неоспоримо. Я благодарна, что Господь существует, что он нас создал, что дал мне талант и такую замечательную профессию. Но, если я не буду развивать данный свыше талант, то для меня это большой грех. И, если я наделена даром, то должна постоянно работать, чтобы люди видели мои картины, наслаждались жизнью и шли только вперед. Всем алматинцам желаю позитива, счастья, огромной сияющей любви. Желаю, чтобы они любили свой город, потому что Алматы – это тоже Божий свет, Божья земля. И повторю, что Алматы – моя вторая Родина".









Фото: АПН







"С Дилором Мамедовой мы вместе участвовали в симпозиумах в Астане. Ее работы – мощные, эмоциональные, яркие, полные экспрессии. Дилором – мастер цвета, колорита. Восхищен ее работами. Они заряжают солнечностью, светом, особенно работа "Гранат". Сауран Кастеев





Фото: АПН



Восхитительна серия дверей, в которые хочется войти. Видел, как она работает: каждый мазок точный, выверенный. Дилором – очень живой человек. Когда она работает, то входит в определенное состояние, и тогда с помощью кисти, красок передается это состояние, ярко переживаемое внутри".





Фото: АПН



"Удивительно яркие краски в работах узбекской художницы. И Алматы предстает узнаваемым городом, но и немного иным. На полотнах Дилором Мамедовой передана душа нашего любимого города, будто с него сняли защитные оболочки, налет серости и смога. И город предстал во всей первозданности, великолепии. Но на фоне всей это красочной феерии хочу отметить одну картину – "Божий свет". Она кажется черно-белой. Свет, который бьет с полотна картины, ослепляет, обжигает даже. Ты останавливаешься, будто кто-то застал тебя врасплох и спросил о чем-то очень важном". Алла Лобанова





Фото: АПН



Может быть, тебе задали вопрос: "Кто ты?". И тот, кто спросил, он больше тебя, больше всех людей на планете. Такой свет я вижу всякий раз, открывая двери Вознесенского собора. Когда вхожу в храм, я знаю, что могу обращаться в молитве к тому, кто создал этот мир. И удивительно, что художница сумела это передать".





Фото: АПН



"Мне хотелось узнать, почувствовать на этой выставке узбекский колорит, потому что я надеюсь побывать в Узбекистане". Алиса Филиппова





Фото: АПН



В работах Дилором Мамедовой все выглядит по-родному, по-домашнему. Это картины уюта, детства, когда ты на даче у бабушки выходишь в сад, а на стол уже поставлены ароматные фрукты.





Фото: АПН



Это наполняет чувством теплоты, чего-то родного. Меня очень впечатлили горные пейзажи. Люблю горы, не могу представить жизни без них. Городские пейзажи всегда с нами, мы их каждый день видим. А природа остается порой за кадром. Еще хочу отметить, что художница сумела запечатлеть цвета, краски, которые нас окружают. Ей удалось визуализировать их в своих работах, что не всем доступно".





Фото: АПН







"На улице – снег, мир вокруг бушует, а в этом зале полно узбекского солнца. И наш город представлен здесь с теплым узбекским акцентом: Алма-Ата залита солнцем. Мы видим, что Дилором любит наш город, она с любовью делала эти работы. Художница – представительница нашего центральноазиатского импрессионизма. Но в отличие от классики она пропускает свои впечатления через солнце, а не через туман, что свойственно импрессионистам. Мы видим очень радостные, оптимистичные работы, в которые вложено сердце Дилором, ее собственное особенное видение. И это праздник". Заслуженный деятель Казахстана, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA) Камила Ли





Фото: АПН



Камила Ли подарила Дилором Мамедовой альбом, выпущенный к 30-летию независимости РК. В альбоме собраны работы, выполненные на пленэре художниками нашей страны – город Верный, Алма-Ата советского периода и Алматы нового Казахстана. Искусствовед выразила также надежду, что кто-то из наших художников приедет в Ташкент и создаст такой же пласт работ: "Придется же отвечать взаимностью. У нас иное видение. Но, возможно, в будущем году мы сделаем такой же совместный проект. Тем более что Союзу художников РК скоро исполнится 90 лет".





Фото: АПН



"Almaty Gallery" – галерея выставочного типа, целью которой является популяризация искусства, предоставление выставочных площадей для проведения художественных выставок, приобщения к миру искусства подрастающего поколения и всех желающих. Здесь предусмотрены организация уроков по обучению основам живописи, проведение мастер-классов, лекций по искусствоведению. Городское арт-пространство "Almaty Gallery" создано на благотворительной основе акиматом Алматы и не взимает плату с посетителей.

Галина Галкина