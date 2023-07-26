В Алматы открылась выставка "Азия Дауысы. Возрождение"

Главное событие сегодняшнего дня – открытие выставки "Азия Дауысы. Возрождение" в Almaty Gallery.

В экспозиции представлены уникальные фотографии, раритетные вещи одного из основателей фестиваля Мурата Иргалиева, а также более 200 художественных детских работ, посвященных возрождению фестиваля.

Фото: Азия Дауысы – музыкальный международный фестиваль

Кроме того, на "Медеу" завершился монтаж сцены, где пройдет репетиция детского флеш-моба – это будет, пожалуй, самое милое событие фестиваля!

Фото: Азия Дауысы – музыкальный международный фестиваль

Дизайн сцены необычен – он должен напоминать о главном символе фестиваля – солнцеголовом существе из петроглифов Тамбалы. А во Дворце Республики проходят репетиции артистов с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Александра Белякова.

Фото: Азия Дауысы – музыкальный международный фестиваль

Вот что сказал нам казахстанский композитор, поэт-песенник и автор-исполнитель Еркеш Шакеев:

"Возрождение "Азия Дауысы" – это очень важная вещь и очень сложная! Хочется, чтобы все получилось, ведь это очень нужное дело! И многое зависит от нас – зрителей! Если будет пустой стадион, то усилия напрасны, это будет означать, что мы сами незрелые, а все время что-то требуем и просим. И пусть в этом году нет конкурса, пусть это просто тест, но "Азия Дауысы" нес хорошую созидательную энергетику и показывал, что как бы сложно не было – все можно сделать! Я с удовольствием выступлю, тем более с оркестром! Звучание оркестра на "Медеу" – это здорово! У меня гостил управляющий директор Лондонского Королевского филармонического оркестра Джеймс Уильямс, и когда он увидел "Медеу", то сказал: "Теперь я буду мечтать о том, чтобы мы здесь сыграли!" Это выигрышная идея во всех смыслах!"

Фото: Азия Дауысы – музыкальный международный фестиваль

А вот мнение известного гитариста и композитора, основателя группы "Дара" Мухтара Суннатова:

"Я очень обрадовался, что международный конкурс и фестиваль "Азия Дауысы", который привлекал к нам столько талантливых артистов, возвращается! Когда-то я сам в нем участвовал, был дважды дипломантом – с группой и сольно, и я всегда поражался – как много талантливых ребят фестиваль объединял, он вдохновлял молодых людей, а общение на фестивале превращалось в дружбу на всю жизнь!"

Для зрителей, помимо выступлений звезд на сцене, на фестивале ожидается много интересного. Оргкомитет объявляет конкурс мобилографов, который будет курировать "отец мобилографии" Казахстана Кыран Талапбек, который стал амбассадором "Азия Дауысы-2023". Победителей ждут призы: IPhone 14 Pro Max, IPhone 14, Apple Watch.

Правила участия:

1. Снять видео концерта/ов в любой из дней фестиваля (можно со всех трех).

2. Опубликовать у себя на странице в Инстаграм до 19:00 30 июля.

3. Отметить @armanzhan @kyran_talapbek @voice_of_asia_official

4. Поставить хэштег #конкурс_мобилографов_АзияДауысы2023

Победители будут объявлены на концерте легенд "Азия Дауысы" 30 июля.

Также среди тех, кто приобретет билет на концерт 30 июля, будет проведен розыгрыш автомобиля Chevrolet Onix. Это грандиозное предложение от компании Allur Auto станет дополнительным поводом для посетителей фестиваля испытать удивительные эмоции и получить шанс выиграть легковой автомобиль.

Акимат города Алматы позаботился о том, чтобы зрители могли без проблем добраться на "Медеу" и вернуться в город, поэтому в дни фестиваля будет запущен дополнительный автобусный маршрут. Автобусы будут отправляться от перекрестка Сатпаева и Байтурсынова с 14:00 до 24:00 с интервалом в 10-15 минут. Стоимость проезда в одну сторону – 150 тенге.

Фестиваль стал возможен благодаря спонсорской и информационной поддержке.

Генеральным партнером и соорганизатором фестиваля "Азия Дауысы-2023" является Halyk Bank. По словам Даурена Сартаева, заместителя председателя правления АО "Народный банк Казахстана", Halyk подготовил много активностей с ценными призами, о которых клиенты банка и гости узнают непосредственно в дни проведения фестиваля.

"Мы верим, что у "Азия Дауысы" большое будущее. В этом году будет дан хороший рестарт фестиваля, и праздник музыки станет ежегодным подарком не только для жителей южной столицы, но и туристов со всего мира", – резюмировал он.

Официальный телеканал фестиваля – Silk Way.

Официальные газеты: "Almaty aqshamy" и "Вечерний Алматы".

Информационная поддержка: "1 канал "Евразия", "НТК", MUZZONE TV, Business FM, RadioCitу, "Деловой Казахстан", "Қала мен дала", "Новое поколение", "Московский комсомолец", Forbes.kz, Zakon.kz, Caravan.kz, Kursiv.media, Nege.kz, Arbat.media, Informburo.kz, Baigenews.kz, Zhatpa.kz, Weproject.media, Dala inside, Фонд тюркоязычных журналистов и Казахстанский пресс-клуб.