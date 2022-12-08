Сдай кровь – подари жизнь: что важно знать о донорстве в Казахстане

Быть донором – это почетная миссия, позволяющая спасти чью-то жизнь. Кровь человека – единственное лечебное средство, которое невозможно заменить другими препаратами. Директор городского центра крови Жандос Надиров рассказал Zakon.kz о процедуре донации и о том, кому нельзя сдавать кровь.

Во всем мире донорство крови и ее компонентов остается важной составляющей частью системы здравоохранения. Пока наука не нашла способа создавать ее в лабораториях, и существует только один источник сырья – человек. А значит, доноры нужны всегда.



Директор центра рассказывает, что процесс донации начинается в регистратуре центра крови, где человек должен предъявить удостоверение личности. Далее донору предоставляется анкета, которую он должен заполнить собственноручно. После этого сотрудник проверяет по базе данные лиц, отстраненных от донорства, – лица с ВИЧ-инфекцией, состоящие на учете в кожно-венерологическом, наркологическом, психоневрологическом и туберкулезном диспансерах, а также лица с положительными результатами на гемотрансмиссивные инфекции, выявленными центрами крови (инфекционные заболевания, возбудитель которых может передаваться с донорской кровью или ее компонентами).

"Проверка по базе занимает несколько минут, в случае совпадения хоть одного признака, например (ФИО, дата рождения, адрес), донора направляют к врачу для уточнения, он это или нет, или же для объяснения причин медицинского отвода от донорства. После уточнения в случае полного совпадения донор отстраняется от донации пожизненно". Жандос Надиров, директор городского центра крови Управления общественного здравоохранения г. Алматы

После проверки по базе данных донор направляется на первичное обследование, где ему определяют группу крови, резус фактор, уровень гемоглобина и уровень АЛТ. Далее он направляется на консультацию к врачу-терапевту или врачу-трансфузиологу для медицинского освидетельствования и определения пригодности к донорству, а также определения вида и объема донации.

По словам Жандоса Надирова, донором может быть любой казахстанец от 18 лет и старше. На момент обращения для участия в донорстве он должен быть физически здоровым, с весом тела не менее 50 кг, с отсутствием тяжелых хронических заболеваний, за день до сдачи крови не употреблять алкоголь и медикаменты. Однако если человек придет неподготовленным, его могут отстранить от участия в донорстве.

Директор центра пояснил, что есть ряд заболеваний, при которых люди не могут сдавать кровь для донорства.



"К абсолютным противопоказаниям с пожизненным отводом от донорства относятся: ВИЧ инфекция, вирусные гепатиты В и С, паразитарные заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез, гормональные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, онкозаболевания, удаления органов, инвалидность". Жандос Надиров

Время, затраченное на посещение центра, составляет от 1 часа до 2-3 часов. Донору после сдачи крови и ее компонентов предоставляется справка на работу, где он имеет право на один день отгула в день донации с сохранением заработной платы. Или один день отпуска с сохранением заработной платы. Если же человек сдавал кровь в выходной день, эти привилегии донору не предоставляются.

Директор центра рассказывает, что самые востребованные группы крови по статистике – это I и II группы крови с положительным резус фактором. А самые редкие группы крови – это все группы с отрицательным резус фактором.



Сегодня статус «почетный донор» отменен. Но при этом есть доноры, у которых в наличии более 100 донаций крови и ее компонентов. За период пандемии 2020-2021 годы отмечалось снижение донорства на 10% за счет отказа от плановой медицинской помощи в медицинских организациях и их перепрофилировании в ковидные стационары. В 2022 году ситуация изменилась в обратном направлении, отмечается рост потребления компонентов крови на 10%, в связи с чем возник прирост донорства на те же самые 10%.



Всего, по статистическим данным городского центра крови Алматы, за 11 месяцев 2022 года количество донаций составило почти 17 тыс., увеличение в абсолютных цифрах – 1277 донаций, в процентном соотношении прирост на 8%.