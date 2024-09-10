Каждая капля ценна: как доноры крови спасают жизни в Алматы

Если к донорству органов у людей двоякое отношение, то сдать кровь и спасти жизнь по силам каждому здоровому человеку. О важной миссии рассказали в Центре крови Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Огромная надпись "Подарите надежду на жизнь" на здании городского центра крови всегда приковывает внимание прохожих алматинцев. Заведующий отделением комплектования доноров Нурдаулет Абдыкадыров рассказал, что донором крови и ее компонентов может стать казахстанец от 18 лет, весом более 50 кг, ростом выше 150 см, прошедший специальное медицинское обследование.

Фото: Zakon.kz

"Для того, чтобы стать донором, нужно представить документ, удостоверяющий личность. Это может быть оригинал или электронный вариант удостоверения личности или паспорта РК. Для военнослужащих срочной службы достаточно военного билета. Также нет запретов для иностранных граждан, они могут предъявить свой паспорт и казахстанский ИИН. К слову, последние два года у нас активно сдают кровь граждане России, Узбекистана и Кыргызстана". Нурдаулет Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Центр обеспечивает кровью и ее компонентами все городские клиники и военно-медицинские учреждения. Ежегодно свыше 20 тыс. неравнодушных делятся своей кровью с нуждающимися.

"Существует четыре группы крови: I, II, III – встречается примерно по 30% по Алматы, а IV группа крови составляет всего 10% населения, то есть каждый 10-й казахстанец имеет IV группу крови. Из этих 10% – 4-я группа с отрицательным резусом составляет всего 15%". Нурдаулет Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Придя в центр, посетитель сначала заполняет анкету. После проходит регистрацию. Его данные вводятся в единую базу. Система проверяет заявителя в списках наркоманов, алкоголиков, переболевших туберкулезом, бруцеллезом и т. д.

Далее он сдает анализ крови, где определяется его группа крови, резус-фактор, гемоглобин. После получения результатов анализов он проходит консультацию терапевта, который, учитывая все данные, проводит беседу и обследование: определяет артериальное давление, пульс, вес, рост и принимает решение о возможности посетителя стать донором. При отказе объясняется причина.

А тот, кто здоров по всем параметрам, направляется в отделение заготовки крови.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Причин отводов множество. Большинство желающих исключаются сразу после заполнения анкеты. Отказы получают переболевшие гепатитами В, С или имевшие контакт с больными. Те, кто прибыл из стран Юго-Восточной Азии или Африки, получают отвод на четыре месяца, потому что там есть разные инфекционные и вирусные заболевания, которые передаются через кровь. У женщин противопоказаны беременность, кормление грудью, период менструации. Свежие татуировки, татуаж, хиджама тоже не рассматриваются. Даже при царапинах нужно ждать заживления. Алкоголь и применение некоторых лекарств тоже должно исключаться несколько дней. Курение не является противопоказанием, однако перед сдачей крови в течение часа и после сдачи крови в течение двух часов нельзя курить". Нурдаулет Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Тот, кто назначен донором, всего за час проходит необходимые процедуры. Сдает по стандарту 450 мл крови. Перед этим он обязательно подкрепляется в буфете сладким чаем и булочками.

"По времени сдача цельной крови занимает 10-15 минут, а определенных компонентов – около часа. Кровь сразу идет на обработку, отделяется плазма, эритроциты, при необходимости специально через аппарат применяются тромбоциты. Такого, чтобы кровь не понадобилась – не бывает. Для нас ценна каждая капля. Эритроциты хранятся 45 дней, тромбоциты должны примениться в течение трех суток, а плазма может держаться годами". Нурдаулет Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Специалисты не исключают всевозможные риски. Поэтому отмечают, что отбор доноров очень строгий.

"Большой акцент делается не только на личности, но и на его анализах. Каждая доза сданной крови проверяется дважды разными методами на четыре инфекции – это ВИЧ, СПИД, гепатиты В и С. Человеческого фактора почти нет. У многих представление, что мы работаем по старинке: лаборатория, очки, микроскоп, однако сейчас анализы делаются автоматическим анализатором, а результаты выдает компьютер". Нурдаулет Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Нурдаулет Абдыкадыров поделился, как находят доноров. 60% неравнодушных вошли в золотой фонд, они активно и регулярно помогают нуждающимся. 15% выручают родственники пациентов. Также центр устаивает акции и организовывает выездные мероприятия в различные организации. А иногда врачам самим приходится сдавать кровь.

"В основном кровь сдают мужчины, женщины один к пяти. Есть бодибилдеры, которые целенаправленно приходят к нам. Я сам был донором. В 2021 году перенес тяжелую форму коронавируса. Тяжело переболевшие могли сдавать плазму для переливания больным. Тогда я четыре раза сдал плазму". Нурдаулет Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

43-летний Баглан Ерназаров в очередной раз пришел сделать доброе дело. Он признается, что сдавать кровь – его любимая привычка.

"В 2011 году мой сын болел лейкозом. Тогда я на себе ощутил, насколько важна миссия доноров и что таким простым подвигом можно стать настоящим спасителем жизни. А через четыре года задумался, почему бы не превратить это в привычку. Теперь сдаю кровь как минимум два раза в год. Прежде всего для своего здоровья, потому что польза для организма от этого большая. Также мне приятно, что я могу оказать помощь тем, кто борется за жизнь. Я слежу за своим здоровьем, у меня много физической нагрузки, потому что работаю на стройке. После сдачи крови я ощущаю облегчение. Часто прошу окружающих быть донорами. Многие поддержали мой призыв". Баглан Ерназаров

Фото: Zakon.kz

В год женщинам можно сдавать кровь три-четыре раза, а мужчинам – пять-шесть раз. Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения Казахстана" в день сдачи крови донор должен быть освобожден от работы, также может взять дополнительный отгул для отдыха.