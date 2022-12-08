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Президент Перу распустил парламент, намеревавшийся рассмотреть вопрос о его импичменте

Распустил парламент Фото: Gobierno del Perú
Президент Перу Педро Кастильо распустил конгресс, который должен был рассмотреть вопрос о его импичменте, сообщает Zakon.kz.

Также он ввел в стране режим чрезвычайного положения, передает местная радиостанция Radio Programas del Perú.

"Мы приняли решение о создании исключительного правительства для восстановления верховенства закона и демократии", — сказал Кастильо, добавив, что будут новые выборы, чтобы выбрать законодателей, которые разработают новую конституцию в течение девяти месяцев.

Также глава государства поручил реогранизовать судебную систему в стране.

Кроме того, Кастильо объявил, что все граждане должны сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов. Политик призвал общественность поддержать данные решения, "которые позволят направить страну по пути развития без какой-либо дискриминации".

Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу кабинета министров. Кастильо добавил, что проинформирует о своем решении Организацию американских государств.

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