Президент Перу распустил парламент, намеревавшийся рассмотреть вопрос о его импичменте
Также он ввел в стране режим чрезвычайного положения, передает местная радиостанция Radio Programas del Perú.
"Мы приняли решение о создании исключительного правительства для восстановления верховенства закона и демократии", — сказал Кастильо, добавив, что будут новые выборы, чтобы выбрать законодателей, которые разработают новую конституцию в течение девяти месяцев.
Также глава государства поручил реогранизовать судебную систему в стране.
Кроме того, Кастильо объявил, что все граждане должны сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов. Политик призвал общественность поддержать данные решения, "которые позволят направить страну по пути развития без какой-либо дискриминации".
Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу кабинета министров. Кастильо добавил, что проинформирует о своем решении Организацию американских государств.