Мир

Импичмент в Перу: парламент сместил временного президента

Конгресс Перу проголосовал за отставку президента Хосе Хери, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 00:51 Фото: wikipedia/Хосе Хери
Конгресс Перу проголосовал за отставку временного главы государства Хосе Хери, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что импичмент поддержали 75 парламентариев, 24 были против, трое воздержались. Партии Фухимори и "Сомос Перу" были единственными блоками, которые единогласно поддерживали Хери до самого последнего момента.

Как отмечает Barron's, предшественница президента также покинула пост из-за импичмента. Хери занимает пост с октября, сменив непопулярного лидера Дину Болуарте, которую парламент отстранил на фоне протестов против коррупции и всплеска насилия, связанного с организованной преступностью. В пятницу прокуратура сообщила о начале расследования по поводу того, "оказывал ли глава государства неправомерное влияние" при назначении девяти женщин на государственные должности в период его правления.

В воскресенье Хери заявил перуанскому телевидению: "Я не совершал никакого преступления".

Бывший председатель Конгресса, Хери был назначен для завершения срока Болуарте, который истекает в июле, когда после выборов 12 апреля к власти придёт новый президент. Конституция запрещает ему участвовать в апрельских выборах.

Ранее сообщалось, что аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы подал в отставку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
