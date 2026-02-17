Импичмент в Перу: парламент сместил временного президента
Иностранные СМИ пишут, что импичмент поддержали 75 парламентариев, 24 были против, трое воздержались. Партии Фухимори и "Сомос Перу" были единственными блоками, которые единогласно поддерживали Хери до самого последнего момента.
🚨#LOÚLTIMO | Luego de que se admitieran siete mociones de censura contra el presidente interino José Jerí, el Congreso aprobó la medida con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. pic.twitter.com/9QHuUtoSBw— Política y Economía La República (@Politica_LR) February 17, 2026
Как отмечает Barron's, предшественница президента также покинула пост из-за импичмента. Хери занимает пост с октября, сменив непопулярного лидера Дину Болуарте, которую парламент отстранил на фоне протестов против коррупции и всплеска насилия, связанного с организованной преступностью. В пятницу прокуратура сообщила о начале расследования по поводу того, "оказывал ли глава государства неправомерное влияние" при назначении девяти женщин на государственные должности в период его правления.
В воскресенье Хери заявил перуанскому телевидению: "Я не совершал никакого преступления".
Бывший председатель Конгресса, Хери был назначен для завершения срока Болуарте, который истекает в июле, когда после выборов 12 апреля к власти придёт новый президент. Конституция запрещает ему участвовать в апрельских выборах.
