Импичмент в Перу: парламент сместил временного президента

Конгресс Перу проголосовал за отставку временного главы государства Хосе Хери, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что импичмент поддержали 75 парламентариев, 24 были против, трое воздержались. Партии Фухимори и "Сомос Перу" были единственными блоками, которые единогласно поддерживали Хери до самого последнего момента.

🚨#LOÚLTIMO | Luego de que se admitieran siete mociones de censura contra el presidente interino José Jerí, el Congreso aprobó la medida con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. pic.twitter.com/9QHuUtoSBw — Política y Economía La República (@Politica_LR) February 17, 2026

Как отмечает Barron's, предшественница президента также покинула пост из-за импичмента. Хери занимает пост с октября, сменив непопулярного лидера Дину Болуарте, которую парламент отстранил на фоне протестов против коррупции и всплеска насилия, связанного с организованной преступностью. В пятницу прокуратура сообщила о начале расследования по поводу того, "оказывал ли глава государства неправомерное влияние" при назначении девяти женщин на государственные должности в период его правления.

В воскресенье Хери заявил перуанскому телевидению: "Я не совершал никакого преступления".

Бывший председатель Конгресса, Хери был назначен для завершения срока Болуарте, который истекает в июле, когда после выборов 12 апреля к власти придёт новый президент. Конституция запрещает ему участвовать в апрельских выборах.

