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Астрологи назвали цвета удачи для каждого знака зодиака на Новый год

Астрологи назвали цвета удачи для каждого знака зодиака на Новый год Фото: pixabay
Эксперты в области моды и астрологии подсказали, какой цвет новогоднего костюма сможет принести счастье в год Кролика-2023, сообщает Zakon.kz.

У каждого представителя зодиакального круга есть свой цвет удачи.

К примеру, для Овнов подойдет что-то коричневое. Можно еще добавить золото.

Наряд Тельца в новогоднюю ночь должен быть голубым. 

Кролика порадует, если Близнецы выберут принты с морковками.

Раку принесет удачу зеленый наряд.

Львам советуют выбирать синий или черный цвета.

Что касается Дев, им подойдут белые и молочные оттенки. 

Весам можно выбрать черный цвет, но не переборщить во мрачности.

Харизматичным Скорпионам, как сказано в публикации Ftimes.ru, нужно облачиться в фиолетовый цвет.

Цвет Стрельца – спокойный и глубокий, благородный синий.

Козерогам привлечь удачу поможет красный. 

Водолеям можно выбирать любой наряд и дополнить образ золотыми украшениями.

Голубой или синий – к таким цветам нужно присмотреться Рыбам.

Ранее астрологи рассказывали, какие блюда должны быть на новогоднем столе.

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Анастасия Московчук
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