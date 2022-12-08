Астрологи назвали цвета удачи для каждого знака зодиака на Новый год
У каждого представителя зодиакального круга есть свой цвет удачи.
К примеру, для Овнов подойдет что-то коричневое. Можно еще добавить золото.
Наряд Тельца в новогоднюю ночь должен быть голубым.
Кролика порадует, если Близнецы выберут принты с морковками.
Раку принесет удачу зеленый наряд.
Львам советуют выбирать синий или черный цвета.
Что касается Дев, им подойдут белые и молочные оттенки.
Весам можно выбрать черный цвет, но не переборщить во мрачности.
Харизматичным Скорпионам, как сказано в публикации Ftimes.ru, нужно облачиться в фиолетовый цвет.
Цвет Стрельца – спокойный и глубокий, благородный синий.
Козерогам привлечь удачу поможет красный.
Водолеям можно выбирать любой наряд и дополнить образ золотыми украшениями.
Голубой или синий – к таким цветам нужно присмотреться Рыбам.
Ранее астрологи рассказывали, какие блюда должны быть на новогоднем столе.