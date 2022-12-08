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Жанель Рустемова вышла во второй круг теннисного турнира в Египте

теннис Фото: ktf.kz
Казахстанки Жанель Рустемова и Аружан Сагандикова сошлись в очном поединке первого круга одиночного разряда турнира серии ITF в Шарм-эль-Шейхе. Призовой фонд составил 15 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

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18-летняя Жанель стартовала с квалификации, где одержала уверенные победы. В матче против 17-летней подруги по команде Рустемова выиграла со счетом 6:3, 6:2.

Во втором круге казахстанка сразится с француженкой Наей Берекоэчея. Между тем в парном разряде этого же соревнования Рустемова и Сагандикова вышли в четвертьфинал, где их ждет поединок с россиянками Елизаветой Машной и Елизаветой Морозовой.

Еще Жанель выиграла две игры в квалификации. Первая игра была в полуфинале с Глорией Контрино (Италия) – 6:1, 2:0. Финал состоялся с Магдаленой Стойлковской (Македония) – 6:4, 7:6.


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