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Все о теннисе

Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте

Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:18 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Шарм-эль-Шейхе (Египет) проходит турнир серии ITF M15. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре 17-летний Омарханов одержал победу над итальянцем Андреа Фиорентини со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. 

Во втором круге казахстанец встретится с Вадимом Урсу (Украина), который выступает на этом турнире под третьим номером. 

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победно стартовала на грунтовом турнире WTA-500 в американском Чарльстоне.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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