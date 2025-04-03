Восходящая звезда казахстанского тенниса с победы стартовал на турнире в Египте
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Шарм-эль-Шейхе (Египет) проходит турнир серии ITF M15. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре 17-летний Омарханов одержал победу над итальянцем Андреа Фиорентини со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.
Во втором круге казахстанец встретится с Вадимом Урсу (Украина), который выступает на этом турнире под третьим номером.
Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победно стартовала на грунтовом турнире WTA-500 в американском Чарльстоне.
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