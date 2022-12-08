В Иле-Алатауском нацпарке сняли на видео редкого снежного барса

Фото: pixabay

8 декабря на странице Instagram Иле-Алатауского ГНПП появилась запись со снежным барсом. Стоит отметить, что ирбиса на видео снял человек, а не фотоловушка, сообщает Zakon.kz.

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