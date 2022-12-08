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В Иле-Алатауском нацпарке сняли на видео редкого снежного барса

В Иле-Алатауском нацпарке сняли на видео редкого снежного барса Фото: pixabay
8 декабря на странице Instagram Иле-Алатауского ГНПП появилась запись со снежным барсом. Стоит отметить, что ирбиса на видео снял человек, а не фотоловушка, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации отмечено, что сотрудники исследуют следы зверя на территории Аксайского филиала.


В Казахстане эти животные населяют 9 особо охраняемых природных территорий.

Всего в стране насчитывается около 140-180 особей снежных барсов.

Ранее снежный барс попал в объектив фотоловушки в Алматинском государственном природном заповеднике. Барс был замечен 23 февраля 2022 года. В кадры хищник попал с двумя детенышами.

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