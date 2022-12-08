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Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли

Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли Фото: primeminister.kz
8 декабря постановлением правительства Республики Казахстан Кайрат Такирович Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную академию бизнеса, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером частной компании.

В 2006-2009 гг. занимал разные должности в структуре АО НК "КазМунайГаз".

В разные годы трудился в частных компаниях.

2011-2016 гг. – директор департамента, управляющий директор, вице-президент по информационным технологиям АО "НК "КазМунайГаз".    

2017-2018 гг. – вице-министр информации и коммуникаций РК.

2019-2021 гг. – внештатный советник генерального директора ОЮЛ "KazEnergy".

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность управляющего директора Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Также 8 декабря стало известно, что новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев.

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Анастасия Московчук
МТИ РК Казахстан
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