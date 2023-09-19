Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли

Постановлением правительства Казахстана Айжан Адиловна Бижанова назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, Айжан Бижанова родилась в 1982 году в Алматы.



Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию Кайнар.

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО "Кедентрассервис".

В 2004-2007 гг. – старший юрист, начальник Юридического отдела АО "Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий".

В 2010-2011 гг. – ведущий специалист Отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции Алматы.

В 2011-2013 гг. работала в структуре Министерства юстиции РК.

В 2013-2014 гг. – директор Департамента юридической и кадровой работы АО "КазМедТех".

В 2014-2018 гг. – эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

В 2018-2019 гг. занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

В 2019-2020 гг. – директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В 2020-2021 гг. – заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.