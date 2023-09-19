Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли

Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Казахстана Айжан Адиловна Бижанова назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, Айжан Бижанова родилась в 1982 году в Алматы.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию Кайнар.

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО "Кедентрассервис".

В 2004-2007 гг. – старший юрист, начальник Юридического отдела АО "Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий".

В 2010-2011 гг. – ведущий специалист Отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции Алматы.

В 2011-2013 гг. работала в структуре Министерства юстиции РК.

В 2013-2014 гг. – директор Департамента юридической и кадровой работы АО "КазМедТех".

В 2014-2018 гг. – эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

В 2018-2019 гг. занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

В 2019-2020 гг. – директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В 2020-2021 гг. – заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Читайте также

Токаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о реформах в Казахстане
Токаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о реформах в Казахстане
Токаев инициировал создание Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана
Токаев инициировал создание Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана
На кого возлагает надежды Президент Казахстана
На кого возлагает надежды Президент Казахстана
Анастасия Московчук
МТИ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления