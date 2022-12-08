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В Казахстане создадут новую воинскую часть для оперативного реагирования на ЧС

Новую воинскую часть создадут в МЧС для оперативного реагирования Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МЧС подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Воинская часть 20982 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – говорится в документе.

Как поясняется, воинская часть создается для обеспечения защиты населения, территории и объектов экономики от различных аварий, природных и техногенных катастроф, а также повышения возможностей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера воинских частей МЧС по региональному принципу север, юг, запад и восток.

Она будет дислоцироваться в Актобе. 

Как отмечается, на финансирование новой воинской части потребуются дополнительные затраты из республиканского бюджета в сумме 14,6 млрд тенге (в 2023 г. – 4,8 млрд тенге, в 2024 г. – 4,8 млрд тенге, в 2025 г. – 4,8 млрд тенге).

Также предусматривается провести организационно-штатное реформирование по приведению штатов воинских частей гражданской обороны к утвержденному типовому штату. 

Предполагается, что реформирование воинских частей МЧС осуществится с 1 января 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 22 декабря.

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