Новые подразделения МЧС будут созданы в нескольких регионах Казахстана

МЧС РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется создать в новом городе Алатау Алматинской области Управление по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, будут созданы подразделения во вновь образованных районах:

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Мақаншы Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Жаңасемей Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Үлкен Нарын Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Марқакөл Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Проект постановления разработан в рамках реализации указов президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" и "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".

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Как сообщалось, 28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

При этом образованы в составе ВКО: район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района; район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

В области Абай образованы: район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района; район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

9 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области". Согласно документу, Илийский район Алматинской области реорганизуют путем выделения из него села Жетыген, которое отнесут к категории города областного значения и переименуют его в город Алатау.