Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новые подразделения МЧС будут созданы в нескольких регионах Казахстана

Подразделения МЧС появятся в некоторых регионах Казахстана Фото: МЧС РК
МЧС РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется создать в новом городе Алатау Алматинской области Управление по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, будут созданы подразделения во вновь образованных районах:

  • Отдел по чрезвычайным ситуациям района Мақаншы Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.
  • Отдел по чрезвычайным ситуациям района Жаңасемей Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.
  • Отдел по чрезвычайным ситуациям района Үлкен Нарын Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
  • Отдел по чрезвычайным ситуациям района Марқакөл Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Проект постановления разработан в рамках реализации указов президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" и "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".

Материал по теме

Что известно о новом городе Казахстана

Как сообщалось, 28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

При этом образованы в составе ВКО: район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района; район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

В области Абай образованы: район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района; район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

9 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области". Согласно документу, Илийский район Алматинской области реорганизуют путем выделения из него села Жетыген, которое отнесут к категории города областного значения и переименуют его в город Алатау.

Читайте также

Новый срок грозит Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег
Новый срок грозит Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег
Как работнику отстоять свои права с помощью Трудового кодекса
Как работнику отстоять свои права с помощью Трудового кодекса
Кандасам при получении гражданства нужно будет предоставить справку о дактилоскопировании
Кандасам при получении гражданства нужно будет предоставить дополнительную справку
Лариса Черненко
Открытые НПА Абайская область МЧС РК Алматинская область Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: