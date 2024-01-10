Новые подразделения МЧС будут созданы в нескольких регионах Казахстана
В частности, планируется создать в новом городе Алатау Алматинской области Управление по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, будут созданы подразделения во вновь образованных районах:
- Отдел по чрезвычайным ситуациям района Мақаншы Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.
- Отдел по чрезвычайным ситуациям района Жаңасемей Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.
- Отдел по чрезвычайным ситуациям района Үлкен Нарын Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
- Отдел по чрезвычайным ситуациям района Марқакөл Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Проект постановления разработан в рамках реализации указов президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" и "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".
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Как сообщалось, 28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.
При этом образованы в составе ВКО: район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района; район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
В области Абай образованы: район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района; район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
9 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области". Согласно документу, Илийский район Алматинской области реорганизуют путем выделения из него села Жетыген, которое отнесут к категории города областного значения и переименуют его в город Алатау.