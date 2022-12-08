Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006"

Начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" Фото: primeminister.kz
Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование в отношении птицефабрики "Жас-Канат 2006" в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Начато расследование нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса, злоупотребление доминирующим положением, в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного. Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области

Как отметили в ведомстве, основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по итогам октября 2022 года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.

Читайте также

Экс-замакима Алматы Азирбаев получил новую должность

Токаев сменил акима Карагандинской области

Число застрявших в турецких водах нефтяных танкеров увеличилось

Анастасия Стативкина
АЗРК Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления