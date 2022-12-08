Начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006"

Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование в отношении птицефабрики "Жас-Канат 2006" в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Начато расследование нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса, злоупотребление доминирующим положением, в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного. Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области

Как отметили в ведомстве, основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по итогам октября 2022 года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.