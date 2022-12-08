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На "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий

На АрселорМиттал Темиртау погиб рабочий Фото: arcelormittal.kz
На коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" 8 декабря погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.

"8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик АО "АрселорМиттал Темиртау" 1982 г.р.", – говорится в сообщении

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован. В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование.

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