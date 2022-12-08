В Казахстане цены на новое жилье выросли на 17,3% за год

По итогам ноября этого года цены на квартиры вторичного рынка повысились в стране на 26,9%, продажи нового жилья – на 17,3% за год. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики 8 декабря, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе – на 30,3%, Семее – на 26,9%, Актау – на 25%.



На вторичном рынке жилья лидеры роста цен: Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья – Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).



За месяц (ноябрь 2022 года к октябрю 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья – на 1,2%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 48,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%.



В стране резко выросли цены на рынке продаж и аренды жилья. И если стоимость аренды снижается, то ценовой диапазон на рынке купли-продажи демонстрирует рост. Корреспонденты Zakon.kz выясняли, где и в каком сегменте рынка недвижимости стоимость на текущий момент оказалась ниже.









