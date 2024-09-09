Как в Казахстане изменились цены на жилье за год

По данным Бюро национальной статистики, за год (с августа 2023 года по август 2024 года) цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 4,9%, продажу нового жилья – на 2,7%, сообщает Zakon.kz.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье в августе этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 4,2%.

В региох цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в городах Актобе – на 7,9%, Талдыкорган – на 7,2%, Кызылорда – на 7,1%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста роста цен стали Атырау (17,3%) и Астана (12%). Аренда жилья больше всего выросла в Петропавловске (23,5%), Караганде (22,4 %), Шымкенте (20,8%) и Астане (20,6%).

За месяц (с июля по август 2024 года) цены на продажу нового жилья выросли на 0,3%, а перепродажу квартир – снизились на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,4%.

В августе текущего года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 40 832, из них 8 981 по индивидуальным домам и 31 851 по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с июлем 2024 года (40 099) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 1,8%.

Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (8 200 – 20,1%) и Алматы (7 242 – 17,7%), а также Карагандинская область (3 170 – 7,8%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 403 сделок (1%).

Стоит отметить, что за месяц (в августе) наибольший рост сделок зарегистрирован в Астане (+19,8%), Абайской (+15%) и Кызылординской областях (+13,3%). А наибольший спад за месяц произошел в Северо-Казахстанской (-24,4%), Алматинской (-15%) и Актюбинской (-14,3%) областях.

При этом по сравнению с июлем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 2,8% (на 878 сделок). Всего в августе этого года по квартирам совершена 31 851 сделка – это 78% от общего показателя.

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (25,4%), Алматы (21,1%) и Карагандинскую область (8,4%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в августе по ним было оформлено 12 019 сделок.

Вместе с тем по сравнению с июлем в августе 2024 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 1,6%, или на 145 сделок. Всего в августе их было зарегистрировано 8 981.

Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+32,8%), Павлодарской (+22,3%) и Жамбылской (+9%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Актюбинской (-21,2%) области, Астане (-14,5%) и Северо-Казахстанской (-12,3%) области.

А вот число сделок купли-продажи жилья за август 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 5,2%, тогда было зарегистрировано 38 810 сделок.

Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 65,5%), наибольшее снижение – в Северо-Казахстанской области (на 23,5%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь – август 2024 года по сравнению c январем – августом 2023 года и составляет 13,8%.

Ранее сообщалось, что казахстанцы активно покупают жилье, несмотря на сокращение госпрограмм.