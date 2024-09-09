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Как в Казахстане изменились цены на жилье за год

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 17:31 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за год (с августа 2023 года по август 2024 года) цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 4,9%, продажу нового жилья – на 2,7%, сообщает Zakon.kz.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье в августе этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 4,2%.

В региох цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в городах Актобе – на 7,9%, Талдыкорган – на 7,2%, Кызылорда – на 7,1%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста роста цен стали Атырау (17,3%) и Астана (12%). Аренда жилья больше всего выросла в Петропавловске (23,5%), Караганде (22,4 %), Шымкенте (20,8%) и Астане (20,6%).

За месяц (с июля по август 2024 года) цены на продажу нового жилья выросли на 0,3%, а перепродажу квартир – снизились на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,4%.

В августе текущего года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 40 832, из них 8 981 по индивидуальным домам и 31 851 по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с июлем 2024 года (40 099) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 1,8%.

Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (8 200 – 20,1%) и Алматы (7 242 – 17,7%), а также Карагандинская область (3 170 – 7,8%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 403 сделок (1%).

Стоит отметить, что за месяц (в августе) наибольший рост сделок зарегистрирован в Астане (+19,8%), Абайской (+15%) и Кызылординской областях (+13,3%). А наибольший спад за месяц произошел в Северо-Казахстанской (-24,4%), Алматинской (-15%) и Актюбинской (-14,3%) областях.

При этом по сравнению с июлем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 2,8% (на 878 сделок). Всего в августе этого года по квартирам совершена 31 851 сделка – это 78% от общего показателя.

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (25,4%), Алматы (21,1%) и Карагандинскую область (8,4%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в августе по ним было оформлено 12 019 сделок.

Вместе с тем по сравнению с июлем в августе 2024 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 1,6%, или на 145 сделок. Всего в августе их было зарегистрировано 8 981.

Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+32,8%), Павлодарской (+22,3%) и Жамбылской (+9%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Актюбинской (-21,2%) области, Астане (-14,5%) и Северо-Казахстанской (-12,3%) области.

А вот число сделок купли-продажи жилья за август 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 5,2%, тогда было зарегистрировано 38 810 сделок.

Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 65,5%), наибольшее снижение – в Северо-Казахстанской области (на 23,5%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь – август 2024 года по сравнению c январем – августом 2023 года и составляет 13,8%.

Ранее сообщалось, что казахстанцы активно покупают жилье, несмотря на сокращение госпрограмм.

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