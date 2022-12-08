В Казахстане расширили список товаров, которые освобождены от НДС при импорте

Приказом министра финансов от 30 ноября 2022 года внесены дополнения в перечень товаров, импорт которых освобожден от НДС, сообщает Zakon.kz.

Так, освобождены от НДС материалы, оборудование и комплектующие для производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехника, специальные средства передвижения, предоставляемые лицам с инвалидностью.

Указывается, что названные товары (за исключением средств передвижения, предоставляемых лицам с инвалидностью) используются:

субъектами здравоохранения для осуществления медицинской или фармацевтической деятельности в РК в соответствии с лицензиями на осуществление указанных видов деятельности или выписки о приеме уведомления, выданного на оптовую реализацию медицинских изделий;

физическими или юридическими лицами для осуществления ветеринарной деятельности в соответствии с лицензиями на осуществление данного вида деятельности (только для лицензируемых видов деятельности в области ветеринарии), а для видов деятельности в области ветеринарии, не подлежащих лицензированию, в соответствии с уставом юридического лица или подтверждением о присвоении учетного номера или уведомлением о начале или прекращении предпринимательской деятельности в области ветеринарии.

Вместе с тем отмечается, что при использовании импортером или лицами пользующимися на территории республики, указанных товаров (за исключением средств передвижения, предоставляемых лицам с инвалидностью) в других целях, не соответствующих медицинской, фармацевтической или ветеринарной деятельности, а также дальнейшего вывоза товаров с территории Республики Казахстан (за исключением вывоза в таможенной процедуре реэкспорта), НДС, не уплаченный при таможенной очистке таких товаров, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством или таможенным законодательством ЕАЭС или РК.

Приказ вводится в действие с 18 декабря 2022 года.