Расширен перечень материалов, импорт которых освобожден от НДС в рамках инвестиционного контракта
Фото: АО "ТНК Казхром"
И.о. министра иностранных дел внес соответствующие дополнения в Перечень сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционного контракта, сообщает Zakon.kz
В перечень дополнительно включили:
- руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20% массы или более в пересчете на сухой продукт;
- прочие соединения неметаллов с кислородом, неорганические прочие;
- прочие сульфиды;
- прочие хроматы и дихроматы; пероксохроматы;
- пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной;
- кислота щавелевая, ее соли и сложные эфиры;
- тиурам моно-, ди- и тетрасульфиды;
- прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, круглого сечения диаметром менее 14 миллиметров;
- марганец необработанный; порошки.
После внесения изменений в перечень входят 145 наименований сырья и материалов.
Приказ вводится в действие с 3 марта 2025 года.
Мы сообщали, что 20 февраля на обсуждение в Мажилис внесли поправки в Налоговый кодекс касательно повышения НДС с 12% до 16%.
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