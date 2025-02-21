Расширен перечень материалов, импорт которых освобожден от НДС в рамках инвестиционного контракта

Фото: АО "ТНК Казхром"

И.о. министра иностранных дел внес соответствующие дополнения в Перечень сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционного контракта, сообщает Zakon.kz

В перечень дополнительно включили: руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20% массы или более в пересчете на сухой продукт;

прочие соединения неметаллов с кислородом, неорганические прочие;

прочие сульфиды;

прочие хроматы и дихроматы; пероксохроматы;

пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной;

кислота щавелевая, ее соли и сложные эфиры;

тиурам моно-, ди- и тетрасульфиды;

прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, круглого сечения диаметром менее 14 миллиметров;

марганец необработанный; порошки. После внесения изменений в перечень входят 145 наименований сырья и материалов. Приказ вводится в действие с 3 марта 2025 года. Мы сообщали, что 20 февраля на обсуждение в Мажилис внесли поправки в Налоговый кодекс касательно повышения НДС с 12% до 16%.

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