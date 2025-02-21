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Право

Расширен перечень материалов, импорт которых освобожден от НДС в рамках инвестиционного контракта

Казмарганец, марганцевая руда, марганец, горнодобывающая промышленность, карьер, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:03 Фото: АО "ТНК Казхром"
И.о. министра иностранных дел внес соответствующие дополнения в Перечень сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционного контракта, сообщает Zakon.kz

В перечень дополнительно включили:

  • руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20% массы или более в пересчете на сухой продукт;
  • прочие соединения неметаллов с кислородом, неорганические прочие;
  • прочие сульфиды;
  • прочие хроматы и дихроматы; пероксохроматы;
  • пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной;
  • кислота щавелевая, ее соли и сложные эфиры;
  • тиурам моно-, ди- и тетрасульфиды;
  • прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, круглого сечения диаметром менее 14 миллиметров;
  • марганец необработанный; порошки.

После внесения изменений в перечень входят 145 наименований сырья и материалов.

Приказ вводится в действие с 3 марта 2025 года.

Мы сообщали, что 20 февраля на обсуждение в Мажилис внесли поправки в Налоговый кодекс касательно повышения НДС с 12% до 16%.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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