Водолазы обнаружили тело утонувшей пенсионерки в ВКО

В Самарском районе Восточно-Казахстанской области 8 декабря 2022 года водолазы Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело пенсионерки. Она утонула 6 декабря, когда машина провалилась под лед на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что всего сотрудниками службы ЧС было произведено девять водолазных спусков.

"Работу водолазов усложняли низкие температуры воздуха, плохая видимость в водоеме. Специалистам приходилось работать на ощупь. Глубина на месте проведения поисковых работ составляла порядка 20 метров. В 10:00 8 декабря водолазы обнаружили тело утонувшей женщины 1950 г. р.". Пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточнили в ведомстве, в поисках были задействованы 23 человека личного состава и семь единиц техники.





"До открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен!" Пресс-служба МЧС РК

Вечером 6 декабря 2022 года в Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище в районе переправы "Кызыл ту" под лед ушел автомобиль, в котором были пять человек. Четырем удалось выбраться самостоятельно, а 72-летняя женщина утонула.