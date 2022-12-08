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Токаев сменил акима Карагандинской области

Токаев сменил акима Карагандинской области Фото: gov.kz
8 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Карагандинской области. Им стал Ермаганбет Булекпаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.

С 19 сентября 2019 года эту должность занимал Женис Касымбек.

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Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в Карагандинской области.

Трудовой стаж:

  • экономист Павлодарского филиала ОАО "Казкоммерцбанк", директор представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ" (1996-1998);
  • главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника Управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК (1998-2003);
  • помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2003);
  • помощник акима Павлодарской области (2003-2005);
  • заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области (2005-2006);
  • руководитель аппарата акима г. Павлодара (04.-09.2006);
  • аким Павлодарского района (09.2006-11.2008);
  • начальник Управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области (11.2008-06.2009);
  • начальник Территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы – председатель Дисциплинарного совета в Карагандинской области (06.2009-07.2011);
  • начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан – председатель дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области (07.2011-07.2013);
  • аким района "Сарыарка" г. Астаны (07.2013-11.2015);
  • аким района "Алматы" г. Астаны (11.2015-20.2016);
  • аким района "Есиль" г. Астаны (20.10.2016-02.2018);
  • государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан (02.2018-12.2018);
  • заместитель акима Карагандинской области (12.2018-09.2020);
  • аким Караганды (с 09.2020).

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