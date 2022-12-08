Токаев сменил акима Карагандинской области

Фото: gov.kz

8 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Карагандинской области. Им стал Ермаганбет Булекпаев, сообщает Zakon.kz.

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