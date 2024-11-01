Сегодня, 1 ноября 2024 года, стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву, сообщает Zakon.kz.

Об этом выговоре говорится в сообщении советника – пресс-секретаря президента Берика Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону", – отметил Уали на странице в Facebook.

Напомним, 13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным. Тогда аким принес извинения за доставленные неудобства.

15 октября в кабмине заявили, что ситуация с отопительным сезоном в городе находится на контроле правительства. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что, в первую очередь, личная ответственность за аварию лежит на акиме города. Также отсутствовал должный контроль со стороны акима области.

28 октября стало известно, что аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Уже 29 октября акима Сарани освободили от занимаемой должности.