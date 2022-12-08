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12 декабря под председательством Токаева состоится расширенное заседание правительства

12 декабря под председательством Токаева состоится расширенное заседание правительства Фото: akorda.kz
12 декабря под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

14 июля в Нур-Султане состоялось расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева. На заседании были обсуждены итоги социально-экономического развития за первое полугодие.

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