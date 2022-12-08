В Семее заявили о снижении преступности в городе

В уходящем году было зафиксировано 1672 преступления против 3375, произошедших в 2021 году. Об этом сообщил начальник отдела местной полицейской службы Семея ДП области Абай подполковник Елдос Оразалин во время заседания Общественного совета области, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Елдоса Оразалина, на 11 месяцев текущего года снижение уровня преступности фиксируется практически по всем направлениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, сократились случаи причинения тяжкого вреда здоровью – с 43 до 19 преступлений (на 55,8%). И это один из самых высоких показателей.

Кроме того, значительно сократилось количество хулиганств – с 46 до 17 (63%), а также краж чужого имущества – с 1450 до 765 (47,2%). Количество изнасилований снизилось с 12 до 10 (на 16,7%), а грабежей – с 31 до 14 (на 54,8%).



"Значительно снизились преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений. Здесь сокращение достигло 88,2%. То есть, если в 2021 году было зарегистрировано 17 правонарушений, то в текущем – только два факта. С 18 до четырех фактов сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними семейчанами", – привел данные правовой статистики подполковник полиции Елдос Оразалин.





Фото: Екатерина Гуляева



На особом контроле местной полицейской службы профилактика и раскрытие преступлений, связанных с кражей и угоном скота. 21 случай скотокрадства в сельских округах Семея был зафиксирован в 2022 году. За тот же период 2021 года их насчитывалось 41 преступление (снижение на 48,8%). В сельских округах и в Семее организована работа 12 шрафстоянок для скота, куда помещено 574 бродячих животных, из которых 295 голов крупного рогатого скота и 279 лошадей.

"По каждому подобному факту в отношении владельцев скота предприняты меры административного воздействия. По статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных" было привлечено 157 человек", – проинформировал Елдос Оразалин.

Для обеспечения сохранности скота в сельских округах Семея проводится работа по установке подкожного GPS-трекера на тела домашних животных. На текущий момент эти устройства установлены уже 159 животным. Это помогает организовать работу так называемых электронных пастухов. Сейчас в селах вокруг Семея организована работа уже семи подобных постов охраны домашних животных, находящихся на свободном выпасе. Электронные пастухи работают в Приреченском, Озерском, Иртышском, Ново-Баженовском сельских округах и на острове Бейбітшілік в Семее.

Стабильная обстановка складывается и по преступлениям, совершаемым в общественных местах. Так, здесь снижение по сравнению с январем – ноябрем 2021 года составляет 53,5%. На 57,1% снизилось количество случаев уличной преступности. А рецидивные случаи удалось сократить с 624 в 2021 году до восьми в текущем. В состоянии опьянения преступления были совершены по 20 фактам (139 в 2021 году).





Фото: Екатерина Гуляева



Рассказал руководитель местной лицейской службы и о работе батальонно-патрульной службы, в которой накопилось немало проблем. В первую очередь, в отношении материально-технического оснащения, а также дефицита кадров.

"В Семее разработано 220 маршрутов патрулирования, из которых 140 – пеших, 62 – автомобильных, 10 конных постов и восемь постов управления специализированной службы охраны. При этом, в среднем, за одну смену в городе перекрывается не более восьми-девяти автомобильных патрулей, или 12-14,5% от положенной нормы. 19-20 пеших патрулей – 13,5-14,2% от нормы. Причина одна – нехватка личного состава батальонно-патрульной службы в городе", – проинформировал членов Совета общественности Семея Елдос Оразалин.

Он напомнил общественникам, что в 2018 году прошло масштабное сокращение штатной численности сотрудников этой службы, а также, в целом, местной полицейской службы, что сказалось на эффективности работы полиции в городе.





Фото: Екатерина Гуляева



Кроме того, местная полиция сегодня нуждается в обновлении транспортными средствами, портативными видеорегистраторами и планшетами. Для решения этих проблем в бюджет города и области Абай были поданы бюджетные заявки.

Екатерина Гуляева