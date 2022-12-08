В Семее заявили о снижении преступности в городе
По словам Елдоса Оразалина, на 11 месяцев текущего года снижение уровня преступности фиксируется практически по всем направлениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, сократились случаи причинения тяжкого вреда здоровью – с 43 до 19 преступлений (на 55,8%). И это один из самых высоких показателей.
Кроме того, значительно сократилось количество хулиганств – с 46 до 17 (63%), а также краж чужого имущества – с 1450 до 765 (47,2%). Количество изнасилований снизилось с 12 до 10 (на 16,7%), а грабежей – с 31 до 14 (на 54,8%).
"Значительно снизились преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений. Здесь сокращение достигло 88,2%. То есть, если в 2021 году было зарегистрировано 17 правонарушений, то в текущем – только два факта. С 18 до четырех фактов сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними семейчанами", – привел данные правовой статистики подполковник полиции Елдос Оразалин.
Фото: Екатерина Гуляева
На особом контроле местной полицейской службы профилактика и раскрытие преступлений, связанных с кражей и угоном скота. 21 случай скотокрадства в сельских округах Семея был зафиксирован в 2022 году. За тот же период 2021 года их насчитывалось 41 преступление (снижение на 48,8%). В сельских округах и в Семее организована работа 12 шрафстоянок для скота, куда помещено 574 бродячих животных, из которых 295 голов крупного рогатого скота и 279 лошадей.
"По каждому подобному факту в отношении владельцев скота предприняты меры административного воздействия. По статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных" было привлечено 157 человек", – проинформировал Елдос Оразалин.
Для обеспечения сохранности скота в сельских округах Семея проводится работа по установке подкожного GPS-трекера на тела домашних животных. На текущий момент эти устройства установлены уже 159 животным. Это помогает организовать работу так называемых электронных пастухов. Сейчас в селах вокруг Семея организована работа уже семи подобных постов охраны домашних животных, находящихся на свободном выпасе. Электронные пастухи работают в Приреченском, Озерском, Иртышском, Ново-Баженовском сельских округах и на острове Бейбітшілік в Семее.
Стабильная обстановка складывается и по преступлениям, совершаемым в общественных местах. Так, здесь снижение по сравнению с январем – ноябрем 2021 года составляет 53,5%. На 57,1% снизилось количество случаев уличной преступности. А рецидивные случаи удалось сократить с 624 в 2021 году до восьми в текущем. В состоянии опьянения преступления были совершены по 20 фактам (139 в 2021 году).
Фото: Екатерина Гуляева
Рассказал руководитель местной лицейской службы и о работе батальонно-патрульной службы, в которой накопилось немало проблем. В первую очередь, в отношении материально-технического оснащения, а также дефицита кадров.
"В Семее разработано 220 маршрутов патрулирования, из которых 140 – пеших, 62 – автомобильных, 10 конных постов и восемь постов управления специализированной службы охраны. При этом, в среднем, за одну смену в городе перекрывается не более восьми-девяти автомобильных патрулей, или 12-14,5% от положенной нормы. 19-20 пеших патрулей – 13,5-14,2% от нормы. Причина одна – нехватка личного состава батальонно-патрульной службы в городе", – проинформировал членов Совета общественности Семея Елдос Оразалин.
Он напомнил общественникам, что в 2018 году прошло масштабное сокращение штатной численности сотрудников этой службы, а также, в целом, местной полицейской службы, что сказалось на эффективности работы полиции в городе.
Фото: Екатерина Гуляева
Кроме того, местная полиция сегодня нуждается в обновлении транспортными средствами, портативными видеорегистраторами и планшетами. Для решения этих проблем в бюджет города и области Абай были поданы бюджетные заявки.
Екатерина Гуляева