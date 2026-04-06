Попал на видео и поплатился: водителя наказали за ночной шум в Семее
В ходе оперативной проверки сотрудники департамента полиции установили личность нарушителя, передвигавшегося на автомобиле марки Toyota. Инцидент произошел 5 апреля 2026 года около двух часов ночи, когда громкие действия автомобилиста помешали отдыху горожан.
За игнорирование норм правопорядка в отношении молодого человека был составлен административный протокол.
"Статья 437 КоАП Республики Казахстан четко регламентирует ответственность за нарушение тишины, санкция которой предусматривает штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП)". Департамент полиции области Абай
Полицейские области Абай подчеркивают, что любые факты неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан не остаются без внимания мониторинга и влекут за собой неминуемую законную ответственность.
Правоохранители добавили, что ночное время предназначено для отдыха, и подобные правонарушения будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.
