Попал на видео и поплатился: водителя наказали за ночной шум в Семее

В области Абай полицейские привлекли к ответственности 21-летнего водителя, нарушившего покой жителей Семея в ночное время. Поводом для разбирательства послужила публикация в социальных сетях, на которой было зафиксировано нарушение общественного порядка, передает Zakon.kz.

В ходе оперативной проверки сотрудники департамента полиции установили личность нарушителя, передвигавшегося на автомобиле марки Toyota. Инцидент произошел 5 апреля 2026 года около двух часов ночи, когда громкие действия автомобилиста помешали отдыху горожан.

За игнорирование норм правопорядка в отношении молодого человека был составлен административный протокол.

"Статья 437 КоАП Республики Казахстан четко регламентирует ответственность за нарушение тишины, санкция которой предусматривает штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП)". Департамент полиции области Абай

Полицейские области Абай подчеркивают, что любые факты неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан не остаются без внимания мониторинга и влекут за собой неминуемую законную ответственность.

Правоохранители добавили, что ночное время предназначено для отдыха, и подобные правонарушения будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.

