Пожар произошел в здании госучреждения в Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В здании государственного учреждения "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" 8 декабря 2022 года произошел пожар. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в двухэтажном здании, пристроенном к трехэтажному зданию ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", по адресу: село Актогай, ул. Алина, д. 97 на пульт "101" поступило в 11:10.
"Пожар произошел в кабинете на втором этаже, принадлежащем Молодежно-ресурсному центру "Жас канат". Пожарные обнаружили горение мебели, от воздействия высокой температуры – оплавление двух пластиковых окон, натяжного потолка. Площадь пожара – 25 кв. м".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пожар ликвидировали в 12:05.
"До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 60 человек. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В тушении пожара были задействованы шесть сотрудников и единица техники ДЧС Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из гостиницы эвакуировали 200 человек из-за пожара. В городскую больницу был доставлен мужчина 1969 г. р. с отравлением продуктами горения.
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