В акимате Мангистау высказались о планах по созданию второго "моря" в Актау

В акимате Мангистауской области заверили, что масштабный проект "Инфраструктурно-рекреационный комплекс Мангистау (Инжу-Маржан)", согласно которому в Актау планируется создать второе "море", будет вынесен на общественные слушания перед населением региона, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе областного акимата, проект "Инжу-Маржан", рассмотренный на заседании регионального координационного совета, в дальнейшем в рамках Предпринимательского кодекса РК "будет рассмотрен Комитетом по инвестициям МИД РК на предмет заключения инвестиционного контракта, которым будут проводиться этапы согласования с центральными уполномоченными органами в сфере экологии, геологии, водных, земельных ресурсов".

"В случае положительного результата от данного комитета проект в рамках действующего законодательства в обязательном порядке будет вынесен на общественные слушания перед населением региона, будут проведены круглые столы, встречи с экологами, учеными, представителями общественности". Пресс-служба акимата Мангистауской области

В ведомстве заверили, что "проект не будет реализован без прохождения вышеуказанных процедур".

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7 декабря 2022 года стало известно, что масштабный проект "Инфраструктурно-рекреационный комплекс Мангистау (Инжу-Маржан)" одобрен на координационном совете области, акиматам были даны поручения. Но независимые экологи корреспонденту Zakon.kz отметили, что если этот проект стартует, то Каспий ждет судьба Арала.

Согласно презентации, которую представили на координационном совете области, это будет инфраструктурно-рекреационный комплекс с рыбным кластером, а также с глубоководным портом. Стоимость проекта – 239 млрд тенге, при этом 80% – это собственные средства (вероятно, бюджетные), а оставшиеся 20 – иностранные инвестиции.

На первой стадии предлагается залить водой сор "Инжу Маржан" вплоть до Курыка, затем прорыть каналы и построить разного рода гидротехнические сооружения, создав залив в местности Ащисор. Здесь, уже начиная со следующего года, планируется выращивать рыбу и строить туристические объекты.

Вторая стадия должна стартовать в 2024 году – тогда начнется строительство в этой местности глубоководного порта с нефтеналивными причалами.

Третья стадия предполагает заполнение морской водой части впадины Карагие. В итоге, согласно презентации, в затопленной степи и во впадине будет создан курорт с санаториями, отелями, аквапарками, искусственными островами с подводными ресторанами, яхт-клубом, школой дайвинга, водопадами и смотровыми площадками, геотермальными лечебницами и игорными зонами.