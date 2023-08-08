Спасенная из моря девочка скончалась по пути в больницу Мангистау

В Мангистауской области пятилетняя девочка, которую спасли из моря во время купания, скончалась по дороге в больницу, сообщает Zakon.kz.

На базе отдыха "Кендерли" спасатели вытащили из воды ребенка, которая стала тонуть. Девочка после спасения из воды подавал признаки жизни, у нее прощупывался пульс, однако, по пути в больницу, ребенок скончался, передает Лада.

Сообщается, что девочка купалась в оборудованном для этого месте. На берег дежурили спасатели. База отдыха, как отмечается, находится в 65 км от Жанаозен.

"По информации диспетчера "103", девочка скончалась в машине по пути в больницу. Диагностирована биологическая смерть. Для выяснения обстоятельств назначили судебно-медицинскую экспертизу, – сообщил Нуржан Борашев,начальник управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Ранее стало известно, что в Астане 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник от полученных травм скончался.